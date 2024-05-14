Sigortayı 5 yıl erkene çekecek! 7000’den fazla primi olan yaşadı! Bağ-Kur’lulara torba yasa müjdesi yolda

Son dönemde, esnaf ve küçük işletme sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi konusu gündeme geldi. Binlerce esnaf, erken emeklilik fırsatından yararlanabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın gelecek açıklamalarını dört gözle bekliyor.
Bağ-Kur Prim Gün Sayısı Düşüyor: Küçük Esnafa Erken Emeklilik Yolu Açılıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son açıklamalarına göre, TBMM Genel Kurulu'nda önemli bir değişiklik gündeme geldi. Bağ-Kur emeklilik şartlarının revize edilerek, prim gün sayısının 7200'e indirilmesi planlanıyor. Bu değişiklik, özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lular arasında büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.
Bağ-Kur 7200 Gün Emeklilik Şartları
Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, yeni düzenleme kapsamında esnaf ve küçük işletme sahipleri, prim gün sayısının düşürülmesiyle daha erken bir emeklilik şansına sahip olacaklar. Küçük esnaf arasında yer alan bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi işletme sahipleri, düzenlemeden yararlanabilecekler. Ancak büyük işletme sahipleri, bu avantajdan faydalanamayacaklar.