Sigortayı 5 yıl erkene çekecek! 7000’den fazla primi olan yaşadı! Bağ-Kur’lulara torba yasa müjdesi yolda

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Son dönemde, esnaf ve küçük işletme sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi konusu gündeme geldi. Binlerce esnaf, erken emeklilik fırsatından yararlanabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın gelecek açıklamalarını dört gözle bekliyor.

Bağ-Kur Prim Gün Sayısı Düşüyor: Küçük Esnafa Erken Emeklilik Yolu Açılıyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son açıklamalarına göre, TBMM Genel Kurulu'nda önemli bir değişiklik gündeme geldi. Bağ-Kur emeklilik şartlarının revize edilerek, prim gün sayısının 7200'e indirilmesi planlanıyor. Bu değişiklik, özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lular arasında büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.