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Sigortayı 5 yıl erkene çekecek! 7000'den fazla primi olan yaşadı! Bağ-Kur'lulara torba yasa müjdesi yolda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luları yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi açıkladı. Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e indirilmesi için yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Işıkhan, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Işıkhan'ın açıklamalarıyla birlikte, Bağ-Kur'lular arasında prim gün sayısının düşürülmesi beklentisi artarken, özellikle esnaf kesimi için erken emeklilik imkanının gündeme gelmesi büyük bir önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 07:25 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 07:25
Sigortayı 5 yıl erkene çekecek! 7000’den fazla primi olan yaşadı! Bağ-Kur’lulara torba yasa müjdesi yolda

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Son dönemde, esnaf ve küçük işletme sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi konusu gündeme geldi. Binlerce esnaf, erken emeklilik fırsatından yararlanabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın gelecek açıklamalarını dört gözle bekliyor.

Bağ-Kur Prim Gün Sayısı Düşüyor: Küçük Esnafa Erken Emeklilik Yolu Açılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son açıklamalarına göre, TBMM Genel Kurulu'nda önemli bir değişiklik gündeme geldi. Bağ-Kur emeklilik şartlarının revize edilerek, prim gün sayısının 7200'e indirilmesi planlanıyor. Bu değişiklik, özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lular arasında büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Bağ-Kur 7200 Gün Emeklilik Şartları

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, yeni düzenleme kapsamında esnaf ve küçük işletme sahipleri, prim gün sayısının düşürülmesiyle daha erken bir emeklilik şansına sahip olacaklar. Küçük esnaf arasında yer alan bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi işletme sahipleri, düzenlemeden yararlanabilecekler. Ancak büyük işletme sahipleri, bu avantajdan faydalanamayacaklar.

Düzenlemenin Yasalaşması Bekleniyor

Düzenlemenin yasalaşması için gerekli adımların atılması bekleniyor.

Bakan Işıkhan, Orta Vadeli Plan içerisinde bu düzenlemenin yer alacağını ve bütçe disiplininden ödün verilmeden çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

Bağ-Kur'lular için Önemli Bir Adım

Bu düzenleme, özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasından faydalanamamış olan Bağ-Kur'lular için önemli bir adım niteliği taşıyor. 9000 prim günü şartı nedeniyle emeklilik hakkı ellerinden alınan Bağ-Kur'lular, düzenlemenin hayata geçmesiyle 5 yıl önce emekli olabilecekler.

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