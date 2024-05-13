Özel sektörde personel alımları hızlandı! İŞKUR ilanları peş peşe yayınladı: 174 bin işçi aranıyor!

EN FAZLA İMALATTA İŞKUR , Ocak-Nisan döneminde 435 bin 122 işe yerleştirmeye aracılık etti. İşe yerleştirilenlerin 157 bin 842'si kadın, 135 bin 157'si genç, 12 bin 316'sı engelli ve 82 bin 324'ü yükseköğrenim mezunu oldu.

İlk 4 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve reyon görevlisi' mesleklerinde gerçekleştirildi.

Özel sektörün yanı sıra kamu da personel alımlarını sürdürüyor. 20 bin öğretmen ataması için başvuru süreci haftaya başlıyor. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak.

87 alanda atama gerçekleştirilecek. En fazla atama yapılacak 5 branş 3 bin 263 kişiyle sınıf, 2 bin 499 kişiyle özel eğitim, bin 597 kişiyle rehberlik, bin 594 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi, 968 kişiyle İngilizce öğretmenliği olacak.

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.