Mini 2. EYT paketi listesi çıktı! Prim günü 3600-4200 olanlara müjde vurdu! 50-55-58 yaşında...

Emeklilik, çalışma hayatının sonunda insanların düzenli bir gelire kavuştuğu ve yaşamlarını sürdürdüğü önemli bir dönemdir. Ancak emekli olmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İşte bu şartlar ve bazı durumlarda emekliliği öne çeken faktörler:

Sigortalılık Süresi ve Prim Ödemesi: Emekli olmak isteyenlerin belirli bir sigortalılık süresini tamamlamaları ve prim ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu süre erkekler için genellikle 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıldır.

Emeklilik Yaşı: Emeklilik için belirli bir yaş şartı bulunmaktadır. Günümüzde en az 10 bin lira gibi bir maaşla emekli olunabilmektedir.

EYT Yasası: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası kapsamında, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırılmıştır. Ancak diğer sigortalılar için yaş şartı hala geçerlidir.