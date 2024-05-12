Mini 2. EYT paketi listesi çıktı! Prim günü 3600-4200 olanlara müjde vurdu! 50-55-58 yaşında...

Çocuk Borçlanması: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahiptir. Her bir çocuk için yapılan borçlanma, belirli bir gün kazandırarak emekliliği öne çekebilir.
Askerlik Borçlanması: Erkekler için askerlik süresi, emeklilik için bir avantaj sağlamaktadır. Askerlik borçlanması yapılarak sigorta giriş tarihi geriye çekilebilir ve emeklilik süreci hızlandırılabilir.
Kısmi Emeklilik: Belirli bir süre ve primi tamamlayanlar, tam emeklilik yaşını beklemeden kısmi emeklilik hakkına sahip olabilirler. Bu durumda yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tır.
Engelliler: Engelli çalışanlar, belirli bir engellilik oranına sahip olduklarında emeklilik için daha erken yaşta başvurabilirler.
Yıpranma Payı: Ağır işlerde çalışanlar, sigortalılık sürelerine ek günler ve geriye çekilen işe giriş tarihleriyle emeklilik imkanına sahip olabilirler.
Bakıma Muhtaç Çocuğu Olan Anneler: Bakıma muhtaç çocuğu olan anneler, prim günlerine belirli bir süre eklenerek emeklilik şartlarını daha erken yaşta karşılayabilirler.
Gurbetçiler: Yurt dışında yaşayan ve çalışan gurbetçiler, Türkiye'de emekli olabilmek için yurt dışında geçirdikleri süreleri sigorta kapsamına alabilirler.
Bu şartlar ve avantajlar, emeklilik sürecini kolaylaştırmak ve daha erken yaşta emekli olmayı mümkün kılmaktadır. Ancak her durumda, emeklilik için gerekli olan belirli şartların sağlanması gerekmektedir.