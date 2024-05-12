Ayın 17-18-19-20-21’inde emekli maaşı alanlara müjde! Emekliye taze ikramiye jesti! SSK, Bağ-Kur hepsi dahil...

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2024 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesinin erken yatıp yatmayacağı sorusu, emekliler arasında merakla bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da emekli ikramiyesinin erken yatması umuduyla bekleyen birçok kişi bulunuyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR? Kurban Bayramı arefesi bu sene 15 Haziran gününe denk geliyor. Bayram günleri ise 16-19 tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyelerinin ödemerinin de 15 Haziran'dan önce yapılması bekleniyor.