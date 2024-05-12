Ayın 17-18-19-20-21’inde emekli maaşı alanlara müjde! Emekliye taze ikramiye jesti! SSK, Bağ-Kur hepsi dahil...

2024 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesinin erken yatıp yatmayacağı sorusu, emekliler arasında merakla bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da emekli ikramiyesinin erken yatması umuduyla bekleyen birçok kişi bulunuyor.
2024 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesinin erken yatıp yatmayacağı sorusu, emekliler arasında merakla bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da emekli ikramiyesinin erken yatması umuduyla bekleyen birçok kişi bulunuyor.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?
Kurban Bayramı arefesi bu sene 15 Haziran gününe denk geliyor. Bayram günleri ise 16-19 tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyelerinin ödemerinin de 15 Haziran'dan önce yapılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıldı.
4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ikramiyeler yattı.
EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.
Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.
SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.