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Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 13-17 Mayıs 2024 halka arz takvimi! Koç Metalurji, Hareket, TEKYP, ALNUS, DTKF, DNYVA...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ve yatırımcıların büyük bir ilgiyle takip ettiği yeni bir şirket, halka arz sürecine adım attı. Bu şirketin piyasa büyüklüğü, talep toplama günleri, alınabilecek lot miktarları ve işlemlerin gerçekleştirileceği bankalar gibi kritik bilgiler açıklandı. İşte gelecek hafta halka arz edilecek şirketler ve bu süreçte yatırımcıların bilmesi gereken tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 09:19 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 09:20
Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 13-17 Mayıs 2024 halka arz takvimi! Koç Metalurji, Hareket, TEKYP, ALNUS, DTKF, DNYVA...

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından yatırımcıların merakla beklediği yeni bir şirket halka arz takviminde yerini aldı. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği bu süreçte, şirketin büyüklüğü, talep toplama tarihi, lot bilgisi gibi detaylar önem kazanıyor.

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ SONUÇLARI

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. son taleplerini 10 Mayıs Cuma günü alacak. Araya hafta sonunun girmesiyle sonuçlar yeni haftada beklenmeye başlayacak.

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ SONUÇLARI

Koç Metalurji halka arz sonuçları, talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından açıklanacak. Buna göre, sonuçların 10 Mayıs Cuma günü veya 13 Mayıs Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI HALKA ARZ

Semaye Piyasası Kurulu (SPK) Haftalık Bülten'de Hareket Proje Taşımacılığıve Yük Mühendisliği AŞ'nin ilk halka arzının yapılacağını duyurdu. 4.800.000 hisse 70 TL fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü 3 milyar 456 milyon TL olacak.Kaynak: Hareket Proje Taşımacılığı halka arz edilecek, fiyat açıklandı. Altınay Savunma Halka arz 19.200.000 lot veriyor.

TASLAK HALKA ARZ TABLOSU

Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
Kırlıoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Ecogreen Enerji Holding A.Ş.
Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.
Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Enda Enerji Holding A.Ş.
Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Dct Trading Dış Ticaret A.Ş.
Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
TEKYP
Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.
Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ALNUS
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DSTKF
Destek Finans Faktoring A.Ş.
Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.
EKIM
(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.
MRBAS
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
DNYVA
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
GFS Holding A.Ş.
NARFE
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
YESOT
(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
SMRVA
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
ALKLC
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

TASLAK HALKA ARZ bilgileri, şirket duyuruları ve kararlarının doğrultusunda oluşturulmuştur. Güncellemeler olabilir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararları almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız önemlidir.

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