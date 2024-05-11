Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 13-17 Mayıs 2024 halka arz takvimi! Koç Metalurji, Hareket, TEKYP, ALNUS, DTKF, DNYVA...

|Alcas Metal Sanayi A.Ş.
|Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Yeşil Global Enerji A.Ş.
|Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
|Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.
|Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
|Kırlıoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.
|Ecogreen Enerji Holding A.Ş.
|Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
|Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
|Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
|Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
|Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.
|Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.
|Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
|Enda Enerji Holding A.Ş.
|Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.
|Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
|Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
|Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
|Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Dct Trading Dış Ticaret A.Ş.
|Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.
|Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
|Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
|Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
|Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
|Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
|TEKYP
|Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.
|Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
|Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|ALNUS
|Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|DSTKF
|Destek Finans Faktoring A.Ş.
|Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
|Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.
|EKIM
|(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.
|MRBAS
|Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
|DNYVA
|Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
|Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
|(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
|Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
|Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
|Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|GFS Holding A.Ş.
|NARFE
|Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
|YESOT
|(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
|Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
|Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
|SMRVA
|Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
|Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
|Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
|Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
|Cem Zeytin A.Ş.
|Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
|ALKLC
|Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
|(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
|Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.