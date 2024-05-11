Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 13-17 Mayıs 2024 halka arz takvimi! Koç Metalurji, Hareket, TEKYP, ALNUS, DTKF, DNYVA...

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI HALKA ARZ

Semaye Piyasası Kurulu (SPK) Haftalık Bülten'de Hareket Proje Taşımacılığıve Yük Mühendisliği AŞ'nin ilk halka arzının yapılacağını duyurdu. 4.800.000 hisse 70 TL fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü 3 milyar 456 milyon TL olacak.Kaynak: Hareket Proje Taşımacılığı halka arz edilecek, fiyat açıklandı. Altınay Savunma Halka arz 19.200.000 lot veriyor.