1993-1998-2001-2007 girişlilere yeni prim, yaş hesabı... 6,8,10 sene erken emeklilik mümkün!

Türkiye'de emeklilik, birçok çalışanın gelecek planlarını etkileyen önemli bir adım. Belirli bir yaş, prim ve çalışma yılı gibi şartları yerine getirmek gerektiği gibi, yasalarda öngörülen avantajlar sayesinde daha erken emekli olma şansı da bulunuyor.
ERKEN EMEKLİLİĞİ SAĞLAYACAK 7 FORMÜL
ÇOCUK AVANTAJI
Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanarak erken emeklilik fırsatı elde edebilirler. 3 çocuğa kadar olan borçlanma imkanı, 2160 gün, yani 6 yıl ek kazanç sağlar. Bu sayede, çocukları olan bir anne 6 yıl erken emekli olabilir. Tek şart ise çocukların sigortalı olmadan önce doğmuş olmasıdır.
ASKERLİK
Erkekler için askerlik süresinin borçlanılması, yaş ve prim avantajı sağlar. Sigortalı olmadan önceki askerlik süresi kadar geriye çekilen sigorta giriş tarihi, en az 1 yıl önce emeklilik imkanı sunar.