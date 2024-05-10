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1993-1998-2001-2007 girişlilere yeni prim, yaş hesabı... 6,8,10 sene erken emeklilik mümkün!

Türkiye'de emeklilik koşulları, yaş, prim günü ve hizmet süresi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak belirlenmektedir. Bu koşullar, birçok çalışanın uzun vadeli planlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Ancak, yasal düzenlemeler aracılığıyla sunulan bazı avantajlar, çalışanlara daha erken emekli olma imkanı da sağlamaktadır. İşte erken emeklilik yolunda size yardımcı olacak yedi stratejik yöntem...

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 09:14 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 09:14
1993-1998-2001-2007 girişlilere yeni prim, yaş hesabı... 6,8,10 sene erken emeklilik mümkün!

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Türkiye'de emeklilik, birçok çalışanın gelecek planlarını etkileyen önemli bir adım. Belirli bir yaş, prim ve çalışma yılı gibi şartları yerine getirmek gerektiği gibi, yasalarda öngörülen avantajlar sayesinde daha erken emekli olma şansı da bulunuyor.

ERKEN EMEKLİLİĞİ SAĞLAYACAK 7 FORMÜL

ÇOCUK AVANTAJI

Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanarak erken emeklilik fırsatı elde edebilirler. 3 çocuğa kadar olan borçlanma imkanı, 2160 gün, yani 6 yıl ek kazanç sağlar. Bu sayede, çocukları olan bir anne 6 yıl erken emekli olabilir. Tek şart ise çocukların sigortalı olmadan önce doğmuş olmasıdır.

ASKERLİK

Erkekler için askerlik süresinin borçlanılması, yaş ve prim avantajı sağlar. Sigortalı olmadan önceki askerlik süresi kadar geriye çekilen sigorta giriş tarihi, en az 1 yıl önce emeklilik imkanı sunar.

KISMİ EMEKLİLİK

15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar, daha fazla çalışmadan kısmi emeklilik hakkı elde edebilirler. Bu yöntemde, kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60'tır. Ancak bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir. Sonrası için ise prim ve yıl şartı artar.

MALULEN EMEKLİLİK

İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. En az 1800 gün prim yeterlidir.

VERGİ İNDİRİMİ

En az yüzde 40 engellilik oranına sahip olan çalışanlar, vergi indirimi alarak yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilirler. İşe giriş tarihlerine göre 15 yıl 3600 günden başlayarak, 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emeklilik imkanı sağlanır.

YIPRANMA HAKKI

Ağır işlerde çalışanlar, belirli meslek gruplarındaki çalışanlar sigortalılık sürelerine gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına kavuşabilirler.

ANNE İÇİN PRİM AVANTAJI

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin, primlerinin dörtte biri toplam primlerine eklenir. Bu süre, yaş şartından düşülerek erken emeklilik imkanı sunar.

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