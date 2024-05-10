1993-1998-2001-2007 girişlilere yeni prim, yaş hesabı... 6,8,10 sene erken emeklilik mümkün!

KISMİ EMEKLİLİK

15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar, daha fazla çalışmadan kısmi emeklilik hakkı elde edebilirler. Bu yöntemde, kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60'tır. Ancak bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir. Sonrası için ise prim ve yıl şartı artar.