SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

TEB, İNG, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, DenizBank, QNB Finansbank... Bu bankalara kredi ve kredi kartı borcu olanlara güzel haber verildi!

Borçlar, yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline gelmiştir ve çoğu zaman, bireyler veya işletmeler için finansal bir yük oluşturabilmektedir. Ancak, borçların yönetilemez bir düzeye ulaşması durumunda, finansal sağlığı korumak ve mali durumu sürdürülebilir bir hale getirmek için stratejiler geliştirmek gerekmektedir. Bu bağlamda, borç yapılandırma, borçların daha yönetilebilir ve sürdürülebilir bir şekilde ödenmesini sağlamak amacıyla kullanılan etkili bir finansal strateji olarak öne çıkmaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 09:54 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 09:54
TEB, İNG, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, DenizBank, QNB Finansbank... Bu bankalara kredi ve kredi kartı borcu olanlara güzel haber verildi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Borç yapılandırma sürecinin ilk adımı, ilgili banka ile iletişime geçmektir. Borç miktarınızı ve ödeme güçlüğünüzü bankanızın müşteri hizmetleri veya şubesi ile paylaşarak, yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz. Bankanız, mevcut borcunuzu ve ödeme kapasitelerinizi değerlendirirken, ödenmemiş kredi kartı borçlarınız ve taksitli alışverişler gibi mali yüklerinizi hesaplar.

Banka, borcunuzu uzun vadelere böler ve ödeme planınızı, bütçenize uygun olacak şekilde düzenler. Bu plan, daha düşük taksitlerle borcunuzun belirli bir süre içinde ödenmesini sağlar.

Faiz Oranlarının Belirlenmesi

Borç yapılandırma sürecinde, banka yeni faiz oranlarını belirler. Bu oranlar, piyasa koşullarına göre düşürülebilir veya mevcut borç durumunuza uygun olarak yeniden düzenlenebilir. Yapılandırma planına sadık kalmak, borçların zamanında ve tam olarak kapatılmasını sağlar. Düzenli ödemeler yaparak kredi notunuzu koruyabilir ve finansal sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.

Kredi Borcu Yapılandırma: Mali Yükünüzü Azaltın

Kredi borcu yapılandırma süreci de benzer şekilde, ilgili banka ile iletişim kurarak başlar. Bankanız, borcunuzun toplamını, geri ödeme planınızı ve faiz oranlarını gözden geçirir.

Banka, kredi borcunuzun tamamını ve ödemiş olduğunuz tutarları hesaplar. Bu bilgi, yapılandırma planının oluşturulmasında temel teşkil eder. Borç yapılandırma planı, kalan borcunuzu ödeme vadesi, yeni taksit miktarı ve ödeme sıklığına göre düzenler. Bu, borcunuzun daha rahat bir şekilde yönetilmesini sağlar. Kredi borcu yapılandırılırken, faiz oranları yeniden değerlendirilir. Bu, toplam borç miktarınızın azalmasına yardımcı olabilir ve ödeme sürecini kolaylaştırır.

Borç Kapatma Kredisi Nedir ve Kimler Başvurabilir?

Borç kapatma kredisi, farklı bankalara olan borçları birleştirmek amacıyla tasarlanmış bir finansal çözümdür. Bu kredi, özellikle kredi kartı borçları, tüketici kredileri ve diğer kredi türleri için kullanılarak borçların tek bir bankada toplanmasını sağlar. Bu sayede, borçların yönetimi kolaylaşır ve aylık ödeme yükü azalır.

Kimler başvurabilir? Herhangi bir bankaya borcu olan herkes bu krediye başvurabilir, ancak başvurular bankalar tarafından belirli kriterlere göre değerlendirilir:

  • Kredi Notu: Kredi başvurusunda bulunan kişilerin kredi notları, ödeme geçmişleri ve finansal durumları göz önünde bulundurulur.
  • Borç Belgeleri: Başvuracak kişilerin mevcut borçlarına dair detaylı belgeler sunmaları gerekir.

Mevcut Borç Kapatma Kredi Kampanyaları ve Detayları

Aşağıda, Türkiye'deki bazı bankaların borç kapatma kredileri ve ihtiyaç kredileri için sunulan güncel kampanya bilgileri yer almaktadır:

100.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

CEPTETEB Hoş Geldin Kampanyası

Faiz Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 11.485,15 TL
Toplam Ödeme: 138.396,80 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası Hoş Geldin Kampanyası

Faiz Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 11.485,15 TL
Toplam Ödeme: 138.396,80 TL

ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %4,34
Aylık Taksit: 11.694,72 TL
Toplam Ödeme: 140.836,64 TL

Akbank 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %4,72
Aylık Taksit: 12.016,80 TL
Toplam Ödeme: 144.776,60 TL

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,74
Aylık Taksit: 12.033,86 TL
Toplam Ödeme: 144.981,32 TL

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,75
Aylık Taksitler: 12.042,40 TL
Toplam Ödeme: 145.083,80 TL

DenizBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 12.076,59 TL
Toplam Ödeme: 145.494,08 TL

QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 12.162,25 TL
Toplam Ödeme: 146.522,00 TL

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Doğal gaz arzında rekor: Hedefler aşıldı! Türkiye’de doğal gaz dağıtımına geçen yıl 17 milyar liradan fazla yatırım yapıldı
Ege’deki DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nda bir ilk: İDA’lar sahaya indi | Hedefler imha edildi Türk bayrağı çekildi
İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi
9’uncu yargı paketi taslağı ortaya çıktı! ’Etki Ajanlığı’ düzenlemesi FETÖ’yü panikletti
Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 80 ile uyarı! 29 il için sarı alarm! Ankara ve İstanbul için saat verildi
Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğan’dan öğretmene şiddet açıklaması! Meclis’e kanun teklifi geliyor
Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor
10 soruda hastanede onaylı randevu dönemi! Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi? Kimler muaf?
Emekliye yeni taban aylık: Artış için hangi formüller var? Ödemelere nasıl yansıyacak? Uygulama ne zaman başlayacak?
20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı
Araç sahipleri dikkat! Dolandırıcıların yeni gözdesi: Kasko ve trafik sigortası! Yüksek indirim vaatli tuzak
Duygu Nebioğlu duruşma tarihini duyurdu: Sesiniz olmaya geliyorum! Annesinin mektubunu paylaştı
Son dakika: Filistin tasarısı BM’de onaylandı! BMGK’da oylanacak
Hedef kamuda 100 milyarlık tasarruf: Pazartesi günü açıklanacak paketin detayları belli oldu
SON DAKİKA