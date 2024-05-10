TEB, İNG, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, DenizBank, QNB Finansbank... Bu bankalara kredi ve kredi kartı borcu olanlara güzel haber verildi!

Kredi borcu yapılandırma süreci de benzer şekilde, ilgili banka ile iletişim kurarak başlar. Bankanız, borcunuzun toplamını, geri ödeme planınızı ve faiz oranlarını gözden geçirir.

Banka, kredi borcu nuzun tamamını ve ödemiş olduğunuz tutarları hesaplar. Bu bilgi, yapılandırma planının oluşturulmasında temel teşkil eder. Borç yapılandırma planı, kalan borcunuzu ödeme vadesi, yeni taksit miktarı ve ödeme sıklığına göre düzenler. Bu, borcunuzun daha rahat bir şekilde yönetilmesini sağlar. Kredi borcu yapılandırılırken, faiz oranları yeniden değerlendirilir. Bu, toplam borç miktarınızın azalmasına yardımcı olabilir ve ödeme sürecini kolaylaştırır.

Borç Kapatma Kredisi Nedir ve Kimler Başvurabilir?

Borç kapatma kredisi, farklı bankalara olan borçları birleştirmek amacıyla tasarlanmış bir finansal çözümdür. Bu kredi, özellikle kredi kartı borçları, tüketici kredileri ve diğer kredi türleri için kullanılarak borçların tek bir bankada toplanmasını sağlar. Bu sayede, borçların yönetimi kolaylaşır ve aylık ödeme yükü azalır.

Kimler başvurabilir? Herhangi bir bankaya borcu olan herkes bu krediye başvurabilir, ancak başvurular bankalar tarafından belirli kriterlere göre değerlendirilir: