150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman, başladı mı 2024? Mayıs ayı faizsiz evlilik kredisi ödemesi yattı mı? e-Devlet sorgulama!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik yolunda olan genç çiftler için büyük bir destek sağlayacak olan faizsiz evlilik kredisinin ödeme tarihini açıkladı. Göktaş, bu kredi ile genç çiftlerin evlilik serüvenine adım atmalarını kolaylaştırmayı ve maddi yüklerini azaltmayı amaçladıklarını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli"nde konuştu.
Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında tesis edilen 48 ay vadeli faizsiz 150 bin TL'lik evlilik kredisine ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, sıfır faizli 150 bin TL'lik evlilik kredisi başvurusu kabul edilen gençlere ödemelerin Mayıs ayı içerisinde yapılacağını duyurdu.