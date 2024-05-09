150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman, başladı mı 2024? Mayıs ayı faizsiz evlilik kredisi ödemesi yattı mı? e-Devlet sorgulama!

Bakan Göktaş'ın sıfır faizli evlilik kredisiyle ilgili açıklaması şöyle:



"Gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum."