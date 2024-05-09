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150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman, başladı mı 2024? Mayıs ayı faizsiz evlilik kredisi ödemesi yattı mı? e-Devlet sorgulama!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre, faizsiz evlilik kredisi için ödemeler mayıs ayında başlayacak. Bu krediye başvuruları onaylanan genç çiftlere, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak toplamda 150 bin TL faizsiz kredi verilecek. Bu önemli destek sayesinde genç çiftler, evlilik hazırlıkları için gereken maddi kaynaklara daha kolay bir şekilde ulaşabilecekler.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 08:48 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 08:48
150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman, başladı mı 2024? Mayıs ayı faizsiz evlilik kredisi ödemesi yattı mı? e-Devlet sorgulama!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik yolunda olan genç çiftler için büyük bir destek sağlayacak olan faizsiz evlilik kredisinin ödeme tarihini açıkladı. Göktaş, bu kredi ile genç çiftlerin evlilik serüvenine adım atmalarını kolaylaştırmayı ve maddi yüklerini azaltmayı amaçladıklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli"nde konuştu.

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında tesis edilen 48 ay vadeli faizsiz 150 bin TL'lik evlilik kredisine ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, sıfır faizli 150 bin TL'lik evlilik kredisi başvurusu kabul edilen gençlere ödemelerin Mayıs ayı içerisinde yapılacağını duyurdu.

Bakan Göktaş'ın sıfır faizli evlilik kredisiyle ilgili açıklaması şöyle:

"Gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum."

FAİZSİZ KREDİDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Deprem bölgesindeki gençler bu krediden öncelikli olarak faydalanacak. İlerleyen süreçte program Türkiye genelindeki tüm gençleri kapsayacak.



Ayrıca programdan yararlanmak isteyenlerin bakanlık tarafından evlilik öncesi ve sonrası sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor.

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