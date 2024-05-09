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'Altın alalım mı' diyenlerin beklediği cevap geldi! İslam Memiş önümüzdeki hafta için gram altın formülünü verdi! Altında son dakika...

Altın ve para piyasaları konusunda tanınmış uzman İslam Memiş, son dönemde yaptığı açıklamalarla finans dünyasında dikkat çekici bir konumda. Özellikle altın piyasasında yaşanabilecek hareketlilikler üzerine yaptığı analizler ve tahminler, yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Memiş, son açıklamasında altın fiyatlarında gelecek hafta için önemli bir düşüş öngörüsünde bulundu, bu da piyasalarda yeni bir tartışma başlattı.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 09:19 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 09:19
’Altın alalım mı’ diyenlerin beklediği cevap geldi! İslam Memiş önümüzdeki hafta için gram altın formülünü verdi! Altında son dakika...

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İslam Memiş'in bu tahminleri, hem yerel hem de global ekonomik faktörlerin detaylı bir analizine dayanıyor. Altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek makroekonomik gelişmeler, merkez bankalarının politikaları ve jeopolitik riskler gibi unsurlar, Memiş'in analizlerinde önemli yer tutuyor. İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta ons altın fiyatlarının 2260 ile 2280 dolar arasında gerileme gösterebileceğini belirtti. Bu gerileme, altın fiyatlarında olumlu bir etki yaratarak gram altının değer kaybetmesine yol açabilir.

ALTIN ALINMALI MI?

Daha önce altın fiyatlarının 3.500 TL'ye ulaşabileceğini öngören Memiş, altının dönemsel düşüşlerinin ardından tekrar yükselişe geçebileceğini ifade etti.

Yatırımcılar ve piyasa takipçileri, altın fiyatlarının daha da düşüp düşmeyeceğini merak ediyorlar. Uzmanlar, altın fiyatlarının zaman zaman düşebileceğini ancak uzun vadede değer kazanmaya devam edeceğini vurguluyorlar.

İSLAM MEMİŞ'TEN SON AÇIKLAMA

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çeşitli yatırım araçlarına ilişkin detaylı bilgiler verdi. Memiş, ons altın, gram altın, ons gümüş, gram gümüş, Brent petrol ve Bitcoin fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş'e göre ons altın 2,326 dolar seviyesinde ve haftayı yüzde 1'lik bir artışla başladı. Ons altın için 2,281 dolar seviyesinin test edildiğini ve 2,280 ile 2,380 dolar aralığının halen geçerli olduğunu belirtti. Memiş, ons altının 2,260 dolara kadar düşebileceğini ve yükselişlerin satışla karşılaşabileceğini ifade etti. Bu durumun altın/dolar paritesinde pozitif bir etkiye yol açabileceğini ekledi.

Gram altın fiyatları ise 2,430 ile 2,447 TL arasında değişiyor. Memiş, gram altın fiyatlarının ons altını takip edeceğini ve bu hafta ons altın fiyatlarını dikkatle izlemenin önemli olacağını vurguladı. Ayrıca, yatırımcılara yüzde 50 oranında alım yapma fırsatı olduğunu söyledi.

Ons gümüş fiyatı 27.33 dolarda ve haftaya yüzde 3'lük bir yükselişle başladı. 25.50 ile 27.50 dolar aralığı halen geçerli ve önümüzdeki hareketlerde 27.50 doların üstüne çıkılıp çıkılmayacağı izlenecek. Gram gümüş de haftaya yüzde 3 artışla başladı ve 28.44 TL'de. Kısa vadede 27 ile 29 TL aralığı takip edilecek.

Brent petrolün varil fiyatı 83.41 dolar ve haftalık 0.82 puanlık bir yükseliş gösterdi. Memiş, bu hafta petrol fiyatlarında indirimlerin olabileceğini belirtti. Bitcoin fiyatları ise karışık bir seyir izliyor ve yüzde 1.5 primli. Memiş, döviz, emtialar ve kripto para birimlerinin Mayıs ve Haziran aylarında yaşanan enflasyon nedeniyle geniş bir bant aralığında hareket edeceğini ifade etti.

ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM: 9 MAYIS ANALİZİ

Altın, yatırımcılar için her zaman cazip bir varlık olmuştur ve 9 Mayıs itibarıyla Türkiye'de altın fiyatları özellikle dikkat çekici seviyelerde. Bugünün altın fiyatları, yatırımcılar için alım-satım kararları verirken dikkate alınması gereken önemli bir gösterge olarak ön plana çıkıyor.

Gram Altın

  • Alış: 2.404 TL
  • Satış: 2.404 TL

Çeyrek Altın

  • Alış: 3.952 TL
  • Satış: 4.017 TL

Yarım Altın

  • Alış: 7.906 TL
  • Satış: 8.033 TL

Tam Altın

  • Alış: 15.739 TL
  • Satış: 15.992 TL

Cumhuriyet Altını

  • Alış: 16.135 TL
  • Satış: 16.379 TL

Uzmanlar, altın fiyatlarının çeşitli ekonomik ve siyasi faktörlere bağlı olarak dalgalanabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, yatırımcıların piyasa koşullarını iyi analiz etmeleri ve buna göre stratejilerini şekillendirmeleri öneriliyor.

Altın fiyatları, global ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının politikaları, döviz kurları ve hatta jeopolitik olaylar gibi birçok değişkene bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Özellikle, Türkiye ekonomisindeki enflasyon oranları ve TL'nin döviz karşısındaki performansı, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabilir.

Yatırımcıların altın alım-satım kararlarını verirken sadece günlük fiyat hareketlerine değil, aynı zamanda geniş ekonomik göstergelere ve uzun vadeli trendlere de bakmaları önemlidir. Piyasada meydana gelebilecek ani değişiklikler karşısında hazırlıklı olmak ve dengeli bir portföy yönetimi stratejisi geliştirmek, potansiyel riskleri minimize ederken, fırsatlardan yararlanmayı da mümkün kılar.

NOT: Burada yer alan bilgiler İslam Memiş tarafından yapılan yorumlardan derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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