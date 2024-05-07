Borsa İstanbul’a ilgi artıyor: Yerli yatırımcının hisse senedi portföyü son 2 yılda 5 kat artarak 3.5 trilyon lira ile tarihi zirveye çıktı!

Enflasyonla mücadele ve ekonomik programın uygulamasına yönelik kararlılık mesajları, hızlı yabancının girişi ve not artırımlarının devam edeceği beklentisi, Borsa İstanbul'a rekor üstüne rekor kırdırıyor. 10 bin puanı geçerek tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşan Borsa İstanbul, yıl başından bu yana yüzde 37.56, son 1 yılda ise yüzde 120 ile dünyanın en fazla yükselen ikinci piyasası konumuna geldi.
Borsa İstanbul'daki yükseliş getiri arayışındaki yatırımcının ilgisini perçinlerken, yoğun bir talep gören halka arz edilen hisselerdeki yükselişle birlikte yerlilerin hisse senedi portföyü de tarihi zirveye çıktı.
4 AYDA 908.2 MİLYAR TL ARTTI
Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre (MKK), Borsa İstanbul'da yatırımcıların hisse senedi portföyünün büyüklüğü nisan sonu itibarıyla 5 trilyon 714 milyar liraya çıktı. Yerli yatırımcının hisse senedi portföyü 3 trilyon 508 milyar lira olurken, yabancıların portföyü ise 2 trilyon 206 milyar lira oldu.