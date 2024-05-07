Borsa İstanbul’a ilgi artıyor: Yerli yatırımcının hisse senedi portföyü son 2 yılda 5 kat artarak 3.5 trilyon lira ile tarihi zirveye çıktı!

Yerlilerin hisse senedi portföyünün büyüklüğü yılın ilk 4 ayında 908.2 milyar TL, son 1 yılda ise 1.9 trilyon lira arttı. MKK verilerine göre 2023'ün nisan ayında 4 milyon 738 bin olan yerli yatırımcı sayısı da 2024'ün aynı döneminde 8 milyon 167 bine çıktı.

AĞIRLIK 50 YAŞ ÜSTÜNDE

Yerli yatırımcıların 1 milyon 175 bini 30-34 yaş aralığında, 1 milyon 124 bini 35-39 yaş aralığında, 1 milyon 94 bini 25-29 yaş aralığında, 1 milyon 56 bini ise 40-44 yaş aralığında bulunuyor. Borsada en büyük portföye sahip yaş grubunu 298.7 milyar lira ile 55-59 yaş aralığı oluşturdu.

İkinci sıradaki 50-54 yaş aralığının portföyü 277.3 milyar lira, üçüncü sıradaki 55-59 yaş aralığının portföy büyüklüğü ise 228.7 milyar lira oldu.

Yerli yatırımcıların hisse senedi portföyünün 2.5 trilyon liralık kısmı, portföy büyüklüğü 10 milyon liranın üzerinde bulunan 18 bin 501 yatırımcının hesabında bulunuyor. Portföyü 1001.-5000 TL arasında olan 2 milyon 85 bin yatırımcının ise 4.8 milyar liralık payı bulunuyor.