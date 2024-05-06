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Prefabrik ev isteyenlere 10,15,20 BİN TL'ye satılık 500, 750, 1000 m2 arazi! 1 telefon parasına satılık arsa!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin birçok ilinde bulunan arazilerin satışına ilişkin ihalelerin detaylarını kamuoyuna duyurdu. İhaleye katılmak isteyenlerin ilgisini çekecek önemli bir detay, bu arazilerin KDV'den muaf tutulması ve fiyatlarının 35 bin TL'den başlaması oldu. Yatırımcılar ve arazi almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan bu ihaleler, cazip fiyatlarla dikkat çekiyor. Milli Emlak'tan satılık daire ve arazi fiyatları, bu ilanla birlikte yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için açıklandı.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 08:01 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 08:03
Prefabrik ev isteyenlere 10,15,20 BİN TL’ye satılık 500, 750, 1000 m2 arazi! 1 telefon parasına satılık arsa!

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Milli Emlak Genel Müdürlüğü, birçok ilde bulunan arazilerin satışına ilişkin ilanları paylaştı. İhaleler, KDV'den muaf arazi arayışında olanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

DENİZLİ BOZKURT'TA 28 BİN TL'YE ARSADENİZLİ BOZKURT'TA 28 BİN TL'YE ARSA

DENİZLİ BOZKURT'TA 28 BİN TL'YE ARSA

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺28.000,00
Teminat Bedeli ₺5.600,00
Uygun Yüzölçümü 788,41 m²
İhale Tarihi 20/05/2024
İhale Saati 14:00
İhale Yeri Denizli

KÜTAHYA / MERKEZ 22 BİN TL'YE ARSAKÜTAHYA / MERKEZ 22 BİN TL'YE ARSA

KÜTAHYA / MERKEZ 22 BİN TL'YE ARSA

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺22.000,00
Teminat Bedeli ₺4.400,00
Uygun Yüzölçümü 862,63 m²
İhale Tarihi 27/05/2024
İhale Saati 09:30
İhale Yeri Kütahya

ÇORUM BAYAT 20 BİN TL SATILIK DAİREÇORUM BAYAT 20 BİN TL SATILIK DAİRE

ÇORUM BAYAT 20 BİN TL SATILIK DAİRE

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺10.000,00
Teminat Bedeli ₺2.000,00
Uygun Yüzölçümü 129,11 m²
İhale Tarihi 08/05/2024
İhale Saati 13:30
İhale Yeri Çorum / Bayat

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