Prefabrik ev isteyenlere 10,15,20 BİN TL’ye satılık 500, 750, 1000 m2 arazi! 1 telefon parasına satılık arsa!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, birçok ilde bulunan arazilerin satışına ilişkin ilanları paylaştı. İhaleler, KDV'den muaf arazi arayışında olanlar için büyük bir fırsat sunuyor.
DENİZLİ BOZKURT'TA 28 BİN TL'YE ARSA
|Tahmin Edilen İhale Bedeli
|₺28.000,00
|Teminat Bedeli
|₺5.600,00
|Uygun Yüzölçümü
|788,41 m²
|İhale Tarihi
|20/05/2024
|İhale Saati
|14:00
|İhale Yeri
|Denizli
KÜTAHYA / MERKEZ 22 BİN TL'YE ARSA
|Tahmin Edilen İhale Bedeli
|₺22.000,00
|Teminat Bedeli
|₺4.400,00
|Uygun Yüzölçümü
|862,63 m²
|İhale Tarihi
|27/05/2024
|İhale Saati
|09:30
|İhale Yeri
|Kütahya