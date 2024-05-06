Prefabrik ev isteyenlere 10,15,20 BİN TL’ye satılık 500, 750, 1000 m2 arazi! 1 telefon parasına satılık arsa!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, birçok ilde bulunan arazilerin satışına ilişkin ilanları paylaştı. İhaleler, KDV'den muaf arazi arayışında olanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

DENİZLİ BOZKURT'TA 28 BİN TL'YE ARSA

DENİZLİ BOZKURT'TA 28 BİN TL'YE ARSA

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺28.000,00 Teminat Bedeli ₺5.600,00 Uygun Yüzölçümü 788,41 m² İhale Tarihi 20/05/2024 İhale Saati 14:00 İhale Yeri Denizli

KÜTAHYA / MERKEZ 22 BİN TL'YE ARSA

KÜTAHYA / MERKEZ 22 BİN TL'YE ARSA