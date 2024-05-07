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4D'li taşeron işçi için yeni müjde! 100 bin kişi ile kadro oluşturulacak! 86 maddelik torba yasada liste geldi

Bu ay içinde açıklanması planlanan bir paketle emeklilerin refahının artırılması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşlarıyla yürüttüğü hazırlıkların bir ürünü olan bu paketle birlikte emeklilere pek çok destek sunulacak. Kamu işçileri, yaşlılar, engelliler ve evde yakınlarına bakanlar da bu yıl içinde ikinci zamlarını alacaklar. Bunların yanı sıra, emekliler ve emeklilikle ilgili pek çok reform üzerinde de çalışmalar sürüyor.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 08:55 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 08:55
4D’li taşeron işçi için yeni müjde! 100 bin kişi ile kadro oluşturulacak! 86 maddelik torba yasada liste geldi

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2024 yılında Meclis'e sunulacak torba yasalarla birlikte, Bağ-Kur prim affı, 3600 ek gösterge, taşerona kadro ve ev hanımlarına emeklilik gibi önemli düzenlemeler gündeme gelecek. Bu düzenlemelerin detayları henüz kesinleşmemiş olsa da, Bağ-Kur sigortalılarının prim borçlarının yeniden yapılandırılması, kamu çalışanlarının maaşlarını artıran 3600 ek gösterge düzenlemesi, taşeron işçilerin kadroya alınması ve ev hanımlarının emeklilik imkanlarının güçlendirilmesi gibi adımların bekleniyor. Bu düzenlemeler, emeklilikle ilgili pek çok kesimi etkileyecek önemli adımlar olacak.

100 BİN İŞÇİYE KADRO
Taşeron işçilere yönelik düzenlemenin de Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. 100 bin taşeron işçinin beklediği bu işlem, yasal düzenlemenin yapılmasının ardından hayata geçirilecek.

MEMURLARA EK GÖSTERGE
Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme için kollar sıvandı. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışma tamamlanır tamamlanmaz Meclis'e taşınacak.

Önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri bu düzenlemeden yararlanabilecek.

Yeni düzenlemeden 500 binin üzerinde memurun yararlanması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle emekli olan memurların emekli aylığı artacak, çalışan memurların ise bu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte hem emekli ikramiyelerinde artış olacak hem de emekli aylıkları yükselecek.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK
Atılacak en önemli adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak. 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Küçük esnaf, bu düzenlemeyle 1800 gün kazanacak.

Düzenlemenin kapsamı çalışmaların tamamlanmasıyla belli olacak. Burada küçük esnafın '10 ve daha az kişi çalıştıran' olarak tanımlanabileceği belirtiliyor. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek.

Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.

1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

Düzenleme daha az primle emekli olmak için son 3.5 yıl SSK'lı çalışma durumunu büyük ölçüde ortadan kaldıracak.

SSK'lılardan 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar 5000 ile 5975 arasında, 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar 7000, 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlar 7200 prim günüyle emekli olabiliyor. Yapılacak düzenlemeyle artık küçük esnaf olan Bağ-Kur'lular da 7200 günle emekli olabilecek.

EV KADINLARINA KOLAY EMEKLİLİK
Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.

Mevcut asgari ücret üzerinden en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşunu devlet karşılayacak.

Ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.

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