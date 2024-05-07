EYT’ye gerek kalmadan 10 yıl ve 1800 günle emeklilik! O kişilere SGK’dan piyango gibi haber çıktı

Kalıcı Maluliyet: Kalıcı maluliyet durumunda ise aylık ödeme süresi sürekli olabilir. Bu durumda başvuran kişinin çalışma gücünün tamamını veya bir kısmını kaybetmesi ve sürekli gelir kaybına sebep olması gerekmektedir.
2. Malulen Emeklilik İçin Gerekli Şartlar
Malulen emekli olabilmek için belirli sağlık sorunlarına sahip olmak gerekmektedir. Bu sorunlar arasında kanser, organ nakli, genetik hastalıklar, Parkinson, MS, kalp yetmezliği, demans, Alzheimer, astım, bazı psikiyatrik hastalıklar ve uyku bozuklukları gibi durumlar bulunmaktadır.
Ayrıca, malulen emekli olabilmek için en az 10 yıl sigortalı olmak ve 1800 gün prim ödemek gerekmektedir. Ancak, kendi bakımını üstlenemeyen ve başkasının bakımına muhtaç derecede malul olanlar için bu süre aranmamaktadır.
3. Başvuru Süreci ve İşlemler
Malulen emeklilik için başvuru, bağlı olunan sosyal güvenlik il ya da merkez müdürlüklerine yapılmalıdır. Başvuruda gerekli belgeler ve sağlık raporları sunulmalıdır.
Başvurunun ardından, başvuran kişinin durumu ve sağlık raporları incelenir ve gerekli değerlendirmeler yapılır. Başvurunun kabul edilmesi durumunda aylık ödemeleri başlar.
4. Engellilik Durumunda Emeklilik Hakkı
Malulen emekli olamayan kişiler, engellilik tespiti yaptırarak emekli olabilirler. Bu durumda da belirli şartlar ve prosedürler bulunmaktadır.
Bu şartlar ve süreçler çerçevesinde, malulen emeklilik süreci, sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünü kaybeden bireyler için önemli bir destek sağlamaktadır.