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EYT'ye gerek kalmadan 10 yıl ve 1800 günle emeklilik! O kişilere SGK'dan piyango gibi haber çıktı

Milyonlarca vatandaş için yeni bir erken emeklilik fırsatı kapıya dayandı. Artık, 10 yıllık sigortalılık süresine ve 1800 gün prim ödemesine sahip olanlar emekli olabilecekler.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 08:49 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 08:49
EYT’ye gerek kalmadan 10 yıl ve 1800 günle emeklilik! O kişilere SGK’dan piyango gibi haber çıktı

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Emekli olmak, birçok vatandaşın hayalidir. Ancak, iş kazaları, tedavisi zor hastalıklar, meslek hastalıkları gibi durumlar bazı bireylerin çalışma gücünü kaybetmesine yol açabilir. Bu durumda, çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybeden vatandaşlar malulen emekli olarak aylık almaya hak kazanabilirler. Malulen emekli olabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir.

Malulen Emeklilik için Gereken Şartlar ve Süreçler

Malulen Emeklilikte Önemli Noktalar

Malulen emeklilik, sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünün kaybı yaşayan bireylerin devlet desteğiyle emekli olma sürecidir. Bu sürecin detayları ve gereken şartlar şu şekildedir:

1. Maluliyet Durumları ve Aylık Süreleri

Geçici Maluliyet: Geçici maluliyet durumunda aylık ödeme süresi 12 ila 24 ay arasında değişmektedir. Örneğin, kanser hastaları için tanının konulmasının ardından bir yıl içinde başvuru yapıldığında 18 ay boyunca maluliyet aylığı alınabilir. Bazı hastalıklarda ise tanının konulmasından sonra 12 ila 24 ay arasında aylık bağlanabilir.

Kalıcı Maluliyet: Kalıcı maluliyet durumunda ise aylık ödeme süresi sürekli olabilir. Bu durumda başvuran kişinin çalışma gücünün tamamını veya bir kısmını kaybetmesi ve sürekli gelir kaybına sebep olması gerekmektedir.

2. Malulen Emeklilik İçin Gerekli Şartlar

Malulen emekli olabilmek için belirli sağlık sorunlarına sahip olmak gerekmektedir. Bu sorunlar arasında kanser, organ nakli, genetik hastalıklar, Parkinson, MS, kalp yetmezliği, demans, Alzheimer, astım, bazı psikiyatrik hastalıklar ve uyku bozuklukları gibi durumlar bulunmaktadır.

Ayrıca, malulen emekli olabilmek için en az 10 yıl sigortalı olmak ve 1800 gün prim ödemek gerekmektedir. Ancak, kendi bakımını üstlenemeyen ve başkasının bakımına muhtaç derecede malul olanlar için bu süre aranmamaktadır.

3. Başvuru Süreci ve İşlemler

Malulen emeklilik için başvuru, bağlı olunan sosyal güvenlik il ya da merkez müdürlüklerine yapılmalıdır. Başvuruda gerekli belgeler ve sağlık raporları sunulmalıdır.

Başvurunun ardından, başvuran kişinin durumu ve sağlık raporları incelenir ve gerekli değerlendirmeler yapılır. Başvurunun kabul edilmesi durumunda aylık ödemeleri başlar.

4. Engellilik Durumunda Emeklilik Hakkı

Malulen emekli olamayan kişiler, engellilik tespiti yaptırarak emekli olabilirler. Bu durumda da belirli şartlar ve prosedürler bulunmaktadır.

Bu şartlar ve süreçler çerçevesinde, malulen emeklilik süreci, sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünü kaybeden bireyler için önemli bir destek sağlamaktadır.

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