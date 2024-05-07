EYT’ye gerek kalmadan 10 yıl ve 1800 günle emeklilik! O kişilere SGK’dan piyango gibi haber çıktı

Kalıcı Maluliyet: Kalıcı maluliyet durumunda ise aylık ödeme süresi sürekli olabilir. Bu durumda başvuran kişinin çalışma gücünün tamamını veya bir kısmını kaybetmesi ve sürekli gelir kaybına sebep olması gerekmektedir.

2. Malulen Emeklilik İçin Gerekli Şartlar

Malulen emekli olabilmek için belirli sağlık sorunlarına sahip olmak gerekmektedir. Bu sorunlar arasında kanser, organ nakli, genetik hastalıklar, Parkinson, MS, kalp yetmezliği, demans, Alzheimer, astım, bazı psikiyatrik hastalıklar ve uyku bozuklukları gibi durumlar bulunmaktadır.

Ayrıca, malulen emekli olabilmek için en az 10 yıl sigortalı olmak ve 1800 gün prim ödemek gerekmektedir. Ancak, kendi bakımını üstlenemeyen ve başkasının bakımına muhtaç derecede malul olanlar için bu süre aranmamaktadır.