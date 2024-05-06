2024 Mayıs Ayı Yeni Hesaplama Geldi! 75.000 TL’nin Faiz Getirisi 10.114,34 TL Oldu!

Enpara.com, Vadeli Hesap ile %47,5 faiz oranı sunuyor. Bu hesapla, 75.000 TL'lik birikim 92 günde 8.283,3 TL net kazanç sağlıyor.

Yapı Kredi, Dönüşüm Hesabı TL ile %47 faiz oranı sunuyor. Bu oranla, 75.000 TL 92 günlük vadede 8.196,11 TL net kazanç sağlıyor.

75.000 TL'nin 92 günlük vadede elde edebileceği getiriler, bankaların sunduğu faiz oranlarına bağlı olarak farklılık gösteriyor

En yüksek faiz oranını Odea sunarken, diğer bankalar da farklı oranlarda kazanç fırsatları sunuyorlar. Bu karşılaştırmada, yatırımcıların en uygun faiz oranını ve bankayı seçmeleri önem taşıyor.