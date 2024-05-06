Dünyaca ünlü bankadan flaş altın tahmini geldi! Meğer 2024 yılının sonuna kadar en az...

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ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Citi'nin altın fiyatlarına dair çarpıcı tahmini, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin dikkatini çekiyor. Banka, altının değerinde önemli bir artış öngörüyor ve bu durumun piyasalarda büyük bir sarsıntıya yol açabileceğini belirtiyor.

FLAŞ ALTIN TAHMİNİ GELDİ Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve bu durum Federal Rezerv'in faiz indirim beklentilerini ertelemesine neden oldu.