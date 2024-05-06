PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Dünyaca ünlü bankadan flaş altın tahmini geldi! Meğer 2024 yılının sonuna kadar en az...

Altın yatırımcıları için güvenli liman olma özelliğini koruyan altının fiyatı son dönemdeki hareketliliği ile dikkat çekiyor. Çeyrek altın ve ons altın fiyatları, piyasaların nabzını tutan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda, ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Citi'nin son altın fiyatı tahmini, piyasalarda büyük bir merak uyandırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 08:43 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 08:43
Dünyaca ünlü bankadan flaş altın tahmini geldi! Meğer 2024 yılının sonuna kadar en az...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Citi'nin altın fiyatlarına dair çarpıcı tahmini, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin dikkatini çekiyor. Banka, altının değerinde önemli bir artış öngörüyor ve bu durumun piyasalarda büyük bir sarsıntıya yol açabileceğini belirtiyor.

FLAŞ ALTIN TAHMİNİ GELDİ

Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve bu durum Federal Rezerv'in faiz indirim beklentilerini ertelemesine neden oldu.

Bu gelişmelerin ardından altın fiyatları iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Ancak, Citi'nin tahminine göre altın fiyatlarında büyük bir sıçrama yaşanabilir.

Citi analistlerine göre, merkez bankalarının altın alımlarını keskin bir şekilde artırması durumunda altın fiyatları %50 oranında bir artış gösterebilir.

Özellikle gelişmekte olan piyasalarda dolarsızlaşma trendinin başlaması ve buna bağlı olarak ABD dolarına yönelik güven krizi altın fiyatlarını 3.000 dolar/ons seviyesine taşıyabilir.

Citi'nin bu çarpıcı tahmini altın yatırımcıları ve piyasa analistleri arasında geniş çapta tartışmalara yol açıyor. Eğer Citi'nin öngörüsü gerçekleşirse, altın fiyatlarında yaşanacak olan keskin yükseliş yatırımcıların stratejilerinde önemli değişikliklere neden olabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi CDS, Şubat 2021’den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
KADEM’den Canan Sarı açıklaması: İftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur
Gaziantep’teki feci kazada flaş gelişme! Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı! Kazadan saniyeler öncesi kameralarda! 9 kişi yanyana toprağa verildi
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA