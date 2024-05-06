Geçinemeyen ailelere 7.608 TL sosyal yardım müjdesi! E-devlet başvuruları biraz önce aktif oldu

Evde bakım maaşı, başkalarının yardımı olmadan günlük yaşamını sürdüremeyen bireylere verilir. Örneğin, kişinin giyinme-soyunma, beslenme veya merdiven inip çıkma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamaması gerekmektedir.

Hane Gelir Şartı Evde bakım maaşı alabilmek için, hanede yaşayan kişilerin toplam gelirinin, evde ikamet eden kişi sayısına bölündüğünde, her bir kişinin gelirinin aylık net asgari ücretin 2/3'ünden az olması gerekmektedir.

2024 Yılında Evde Bakım Maaşı Ne Kadar? 2024 yılı itibarıyla evde bakım maaşları 7.608 TL olarak hesaplara yatırılmaya başlanmıştır. Bu tutar, memur maaşları oranında artmakta ve yılda iki kez yeniden düzenlenmektedir.

E-Devlet Üzerinden Başvuru ve Takip Evde bakım maaşı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilmekte ve ödemeler de aynı platformdan takip edilebilmektedir. Bu sayede, vatandaşlar ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını kolaylıkla öğrenebilmektedir.