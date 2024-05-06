Geçinemeyen ailelere 7.608 TL sosyal yardım müjdesi! E-devlet başvuruları biraz önce aktif oldu

Evde Bakım Hizmeti Yeniden Yapılandırılması
Evde bakım maaşı, memur maaşlarındaki artışlara paralel olarak yılda iki kez yeniden yapılandırılmaktadır. Bu, hizmetin güncel ekonomik koşullara uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlar.
Evde Bakım Ödeneği İçin E-Devlet Bilgilendirme
Evde bakım ödeneği almak isteyenler için gerekli bilgilere e-Devlet üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu platform, başvuru sürecinden ödeme takibine kadar tüm işlemleri kolaylaştırmaktadır. Evde bakım hizmeti, yaşlı, engelli veya bakıma muhtaç bireylere ve ailelerine önemli bir destek sunmaktadır. Bu hizmet, ailelerin ekonomik yükünü hafifletirken, bakıma muhtaç bireylerin de yaşam kalitesini artırmaktadır.
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