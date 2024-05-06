PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Benzin ve motorine indirim mi geldi, ne kadar kaç TL oldu? 6 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları!

Son dakika haberleri... Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Brent petrolün gerilemesiyle birlikte her gün pompaya yeni bir indirim yapılıyor. Çarşamba gününden itibaren hem benzine hem motorine 1.5 TL indirim yapılması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 09:59 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 10:03
Benzin ve motorine indirim mi geldi, ne kadar kaç TL oldu? 6 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun da düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı. Bu gece yarısından itibaren hem benzine hem de motorine indirim geliyor.

BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMLERİ

Çarşamba gününden itibaren hem benzine hem motorine 1.5 TL indirim yapılması bekleniyor.

6 MAYIS İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43,77 TL
Motorin litre fiyatı: 41,17 TL
LPG 20,38 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43,86 TL
Motorin litre fiyatı: 41,23 TL
LPG 20,85 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45,02 TL
Motorin litre fiyatı: 42,18 TL
LPG fiyatı: 20,82 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 45 TL
Motorin litre fiyatı: 42,43 TL
LPG litre fiyatı: 20,44 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi CDS, Şubat 2021’den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
KADEM’den Canan Sarı açıklaması: İftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur
Gaziantep’teki feci kazada flaş gelişme! Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı! Kazadan saniyeler öncesi kameralarda! 9 kişi yanyana toprağa verildi
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA