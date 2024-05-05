Kademeli emeklilik bekleyen 1999-2007 sonrası girişlilere talih kuşu kondu: Mini EYT paketi için start verildi!

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali için erken emeklilik yolları arayışı devam ediyor. Yasalara göre belirlenen yaş ve prim şartlarını öne çekmenin yolları, birçok kişi için merak konusu olmaya devam ediyor. İşte erken emeklilik için başvurabileceğiniz 7 yöntem