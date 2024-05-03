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Temmuz polis, öğretmen, hemşire, doktor, imam maaşı ne kadar olacak? Memur ve Emekli Sandığı zammı 2024 maaş tablosu

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamlarını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu önemli veri, son 4 aylık dönemi kapsayarak enflasyonun mevcut durumunu ortaya koyacak. Bu da maaşlara yapılacak artışların belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Peki Temmuz ayında polis, öğretmen, hemşire, doktor, imam maaşı ne kadar olacak?

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 12:30 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 12:30
Temmuz polis, öğretmen, hemşire, doktor, imam maaşı ne kadar olacak? Memur ve Emekli Sandığı zammı 2024 maaş tablosu

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Memura 4 aylık enflasyon farkı için tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı Nisan ayı enflasyon verilerin çevrilmiş durumda. Ocak ayında 6,70, Şubat ayında 4,53 Mart ayında yüzde 3,16 olarak açıklanan enflasyon verisi sonrasında 3 aylık memur enflasyon zam oranı 10,05 olarak hesaplandı. Memur maaşına etki edecek net rakam ise Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ile belli olacak.

ZAM VE ENFLASYON FARKI
Enflasyon farkına ilişkin ipuçları da var. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 25.48 bekleniyor.

Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar için yüzde 9.11 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 10 olan Temmuz zammı da bu durumda yüzde 20.02'ye ulaşacak.

MEMURA EN AZ 39.439 TL
Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı bu tahmin gerçekleşirse 39 bin 439 liraya çıkacak. Ocak'ta 25 bin liradan 37 bin 312 liraya yükselen ortalama memur maaşı da bu tahmine göre 45 bin liraya dayanacak.

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Öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 745 liraya, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 159 liraya, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 28 bin 222 liraya, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 52 liraya yükselecek.

EMEKLİYE EN AZ 17.692 TL
Memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıyacak. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da artış yüzde 20.02 olursa 17 bin 692 liraya yükselecek. Memurların ve memur emeklilerinin maaşına yansıtılacak enflasyon farkı ve zam oranı 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle kesinleşecek.

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 49.867,00
Yüzde 20.02 zamlı: 59.850,37

Memur (Üni. mez) 9/1
Mevcut maaş: 34.235,00
Yüzde 20.02 zamlı: 41.088,85

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 44.085,00
Yüzde 20.02 zamlı: 52.910,82

Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 39.781,00
Yüzde 20.02 zamlı: 47.745,16

Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 48.920,00
Yüzde 20.02 zamlı: 58.713,78

Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 44.292,00
Yüzde 20.02 zamlı: 53.159,26

Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 82.026,00
Yüzde 20.02 zamlı: 98.447,61

Hemşire (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 40.179,00
Yüzde 20.02 zamlı: 48.222,84

Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 50.869,00
Yüzde 20.02 zamlı: 61.052,97

Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 35.490,00
Yüzde 20.02 zamlı: 42.595,10

Profesör 1/4
Mevcut maaş: 72.422,00
Yüzde 20.02 zamlı: 86.920,88

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 48.003,00
Yüzde 20.02 zamlı: 57.613,20

Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 41.582,00
Yüzde 20.02 zamlı: 49.906,72

Avukat 1/4
Mevcut maaş: 47.823,00
Yüzde 20.02 zamlı: 57.397,16


MEMUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARI NASIL DEĞİŞECEK?
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 53.597,54
Yüzde 20.02 zamlı: 64.327,77

Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 47.437,25
Yüzde 20.02 zamlı: 56.934,19

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.02 zamlı: 26.529,14

Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 18.003,28
Yüzde 20.02 zamlı: 21.607,54

Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.02 zamlı: 26.529,14

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 31.150,34
Yüzde 20.02 zamlı: 37.386,64

Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 22.669,21
Yüzde 20.02 zamlı: 27.207,59

Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 22.290,49
Yüzde 20.02 zamlı: 26.753,05

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.02 zamlı: 26.529,14

Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.02 zamlı: 26.529,14

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 15.869,01
Yüzde 20.02 zamlı: 19.045,99

Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 38.665,08
Yüzde 20.02 zamlı: 46.405,83

Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 42.312,38
Yüzde 20.02 zamlı: 50.783,32

İmam-hatip
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.02 zamlı: 26.529,14

Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.02 zamlı: 26.529,14

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