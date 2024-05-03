Temmuz polis, öğretmen, hemşire, doktor, imam maaşı ne kadar olacak? Memur ve Emekli Sandığı zammı 2024 maaş tablosu

EMEKLİYE EN AZ 17.692 TL
Memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıyacak. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da artış yüzde 20.02 olursa 17 bin 692 liraya yükselecek. Memurların ve memur emeklilerinin maaşına yansıtılacak enflasyon farkı ve zam oranı 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle kesinleşecek.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 49.867,00
Yüzde 20.02 zamlı: 59.850,37
Memur (Üni. mez) 9/1
Mevcut maaş: 34.235,00
Yüzde 20.02 zamlı: 41.088,85
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 44.085,00
Yüzde 20.02 zamlı: 52.910,82
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 39.781,00
Yüzde 20.02 zamlı: 47.745,16
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 48.920,00
Yüzde 20.02 zamlı: 58.713,78
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 44.292,00
Yüzde 20.02 zamlı: 53.159,26
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 82.026,00
Yüzde 20.02 zamlı: 98.447,61
Hemşire (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 40.179,00
Yüzde 20.02 zamlı: 48.222,84
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 50.869,00
Yüzde 20.02 zamlı: 61.052,97
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 35.490,00
Yüzde 20.02 zamlı: 42.595,10
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 72.422,00
Yüzde 20.02 zamlı: 86.920,88
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 48.003,00
Yüzde 20.02 zamlı: 57.613,20
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 41.582,00
Yüzde 20.02 zamlı: 49.906,72
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 47.823,00
Yüzde 20.02 zamlı: 57.397,16
MEMUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARI NASIL DEĞİŞECEK?
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 53.597,54
Yüzde 20.02 zamlı: 64.327,77
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 47.437,25
Yüzde 20.02 zamlı: 56.934,19
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.02 zamlı: 26.529,14
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 18.003,28
Yüzde 20.02 zamlı: 21.607,54
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.02 zamlı: 26.529,14
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 31.150,34
Yüzde 20.02 zamlı: 37.386,64
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 22.669,21
Yüzde 20.02 zamlı: 27.207,59
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 22.290,49
Yüzde 20.02 zamlı: 26.753,05
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.02 zamlı: 26.529,14