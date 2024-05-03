Temmuz polis, öğretmen, hemşire, doktor, imam maaşı ne kadar olacak? Memur ve Emekli Sandığı zammı 2024 maaş tablosu

Memura 4 aylık enflasyon farkı için tüm gözler TÜİK 'in açıklayacağı Nisan ayı enflasyon verilerin çevrilmiş durumda. Ocak ayında 6,70, Şubat ayında 4,53 Mart ayında yüzde 3,16 olarak açıklanan enflasyon verisi sonrasında 3 aylık memur enflasyon zam oranı 10,05 olarak hesaplandı. Memur maaşına etki edecek net rakam ise Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ile belli olacak.

Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar için yüzde 9.11 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 10 olan Temmuz zammı da bu durumda yüzde 20.02'ye ulaşacak.

ZAM VE ENFLASYON FARKI Enflasyon farkına ilişkin ipuçları da var. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 25.48 bekleniyor.

MEMURA EN AZ 39.439 TL

Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı bu tahmin gerçekleşirse 39 bin 439 liraya çıkacak. Ocak'ta 25 bin liradan 37 bin 312 liraya yükselen ortalama memur maaşı da bu tahmine göre 45 bin liraya dayanacak.

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Öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 745 liraya, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 159 liraya, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 28 bin 222 liraya, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 52 liraya yükselecek.