Mayıs 2024 evde bakım maaşları yatan iller listesi: Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Mayıs ayıyla birlikte, evde bakım parası alan bireyler ve aileleri, ödemelerin ne zaman gerçekleşeceğini merakla bekliyorlar. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla her ay düzenli olarak yapılan bu ödemeler, pek çok hanenin geçim kaynağı olma özelliği taşıyor.