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Mayıs 2024 evde bakım maaşları yatan iller listesi: Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen evde bakım maaşı ödemeleri, her ay düzenli olarak engelliler ve ailelerinin hesaplarına aktarılıyor. Özellikle de bu yardıma ihtiyaç duyan bireyler ve aileler, Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyorlar.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 13:05 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 13:05
Mayıs 2024 evde bakım maaşları yatan iller listesi: Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

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Mayıs ayıyla birlikte, evde bakım parası alan bireyler ve aileleri, ödemelerin ne zaman gerçekleşeceğini merakla bekliyorlar. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla her ay düzenli olarak yapılan bu ödemeler, pek çok hanenin geçim kaynağı olma özelliği taşıyor.

MAYIS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER || EVDE BAKIM MAAŞI AYIN KAÇINDA YATACAK?

Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde düzenli olarak hesaplara geçiyor.

Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak söz konusu ödemeler ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SMS VE E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANABİLİYOR

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

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