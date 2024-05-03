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1990'lardan sonraki en büyük altın rezervi! Muhteşem keşif tamamlandı

Norveç ve Grönland Denizi'nin gizemli suları, yıllardır deniz bilimcileri ve araştırmacıların ilgisini çeken bir bölge oldu. Ancak son yapılan araştırmalar, bu ilgiyi tüm dünya geneline yayacak bir keşifle taçlandırdı. Norveçli bilim insanları, bölgede varlığı tespit edilen devasa boyuttaki değerli metal ve mineral yataklarını inceledi. Yapılan açıklamalara göre, bu yataklar dünya genelindeki yıllık üretimin neredeyse iki katı büyüklüğünde.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 13:37 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 13:37
1990’lardan sonraki en büyük altın rezervi! Muhteşem keşif tamamlandı

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Norveç Petrol Müdürlüğü (NPD) tarafından yapılan açıklamalara göre, Norveçli araştırma ekipleri ülkenin geniş kıta sahanlığının deniz yatağının altında polimetalik sülfürler başta olmak üzere büyük miktarda metal ve mineral rezervi keşfetti.

MİLYONLARCA TONLUK REZERV

İlk tahminlere göre, bu yataklar 38 milyon ton bakır, 45 milyon ton çinko, 2 bin 317 ton altın ve 85 bin ton gümüş içeriyor. Ayrıca bu keşiflerde 24 milyon ton magnezyum, 3,1 milyon ton kobalt ve 1,7 milyon ton seryum gibi nadir toprak metalleri de bulunuyor.

NPD'nin Teknoloji ve Analiz Direktörü Kjersti Dahle, bulunan minerallerin özellikle teknoloji ve yenilenebilir enerji sektörleri için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Avrupa Komisyonu'nun kritik mineraller listesinde yer alan magnezyum, niyobyum, kobalt ve nadir toprak mineralleri, özellikle rüzgar türbinleri ve elektrikli araç motorları gibi yenilenebilir enerji teknolojilerinde hayati roller oynamaktadır.

Dahle, özellikle neodimyum ve disprosyum gibi pahalı nadir minerallerin, bu teknolojilerde kullanımının gelecekte daha da artacağını belirtti.

Bu büyük keşif, Norveç Denizi ve Grönland Denizi'nin sadece ekolojik değil, aynı zamanda ekonomik değerini de artırıyor. Altın ve diğer değerli metallerin yanı sıra kritik öneme sahip nadir toprak metallerinin varlığı, hem Norveç ekonomisi için hem de küresel teknoloji ve yenilenebilir enerji sektörleri için yeni fırsatlar sunuyor.

Norveç ve ortakları, bu keşfin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirme yolunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Dünya çapında enerji ve teknoloji sektörleri bu gelişmeyi yakından takip ederken, Norveç'in bu dev mineral kaynaklarını nasıl yöneteceği ve bu kaynakların küresel piyasalara nasıl entegre edileceği, gelecek yıllarda en çok merak edilen konular arasında yer alacak.

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