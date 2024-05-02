Banka Hesabına 34.202 TL Yatıyor! Mayıs 2024 Hesaplaması Geldi!

Odea: Yeni Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı: %49

%49 Net Kazanç: 29.926,82 TL

29.926,82 TL Vade Sonu Tutar: 159.926,82 TL Odea, Yeni Vadeli Mevduat Hesabı ile %49'luk cazip bir faiz oranı sunuyor. Birikimlerinizin değerini artırmak için ideal bir seçenek.

ON: ON Plus Faiz Oranı: %56

%56 Net Kazanç: 34.202,08 TL

34.202,08 TL Vade Sonu Tutar: 164.202,08 TL ON, ON Plus hesabı ile %56'lık yüksek bir faiz oranı sunuyor. Yatırımcılar için mükemmel bir fırsat.

Garanti BBVA: E-Vadeli Hesap Faiz Oranı: %53

%53 Net Kazanç: 32.369,82 TL

32.369,82 TL Vade Sonu Tutar: 162.369,82 TL Garanti BBVA, E-Vadeli Hesap ile %53'lük cazip bir faiz oranı sunuyor. Yatırımcılar için güvenilir bir seçenek.

Vadeli Mevduat Faizi Nedir? Vadeli mevduat faizi, bankalara yatırılan paraların belirli bir süre boyunca belli bir faiz oranıyla değerlendirilmesi sonucu elde edilen gelirdir.