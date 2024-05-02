SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Meclis 55'lik listeyi duyurdu! 3600 ek gösterge, Bağkur prim affı, 4D'li taşerona kadro... Torba yasa için maddeler şekillendi!

Meclis faaliyetlerinin yeniden başlamasıyla birlikte, gözler hükümetin gündemindeki torba yasa düzenlemesine odaklandı. Bu yasa, özellikle Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi ve 3600 ek gösterge gibi önemli konuları içermesi nedeniyle büyük bir merakla bekleniyor. Hem emeklilik hem de çalışan hakları açısından önemli yenilikler getirmesi beklenen torba yasa, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 12:14 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 12:14
Meclis 55’lik listeyi duyurdu! 3600 ek gösterge, Bağkur prim affı, 4D’li taşerona kadro... Torba yasa için maddeler şekillendi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024 Torba Yasa, pek çok kesimin dikkatini çekiyor. Özellikle 3600 ek gösterge, ev hanımlarına erken emeklilik, Bağkur prim günü gibi konular, kamuoyunun yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Ancak, yasanın içeriği ve hangi düzenlemelerin hayata geçeceği henüz netlik kazanmış değil. Peki, 2024 Torba Yasası ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? İşte, son durum...

Torba yasa 2024 yılı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. 55 maddesinin kabul edildiği yeni torba da neler var sorusu merak konusu oldu.

2024 TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın aktardığı üzere erken emeklilik reformu noktasında birçok adım atılıyor. Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, erken emeklilik, 3600 ek gösterge son durum gelişmeleri arasında takip ediliyor. Peki, torba yasada kademeli emeklilik var mı?

Torba yasa çalışmalarının Meclis gündemine gelmesi ardından kademeli emeklilik de araştırılanlar arasında yerini almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

TORBA YASADA NELER VAR?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."


3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

Çalışmanı torba yasa maddeleri arasında olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Torba yasa 2024 maddeleri yürürlük tarihi ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanunla birlikte kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumu eklendi.

Sigortaların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı ise 600'den 450'ye düşürüldü.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı ise 10 bin liraya yükseltildi. Düzenlemeyi içeren karar da vatandaşlar ile buluştu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
CHP’li Burcu Köksal’dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
HDP parti binasında PKK’ya bağış sandığı! Örgüt karargahına çevirmişler
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi CDS, Şubat 2021’den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
KADEM’den Canan Sarı açıklaması: İftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA