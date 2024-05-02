Projede özellikle engelli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5 , gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı ayrıldı. Bu kontenjanlar, toplumsal dayanışma ve fırsat eşitliği adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yenişehir Evleri Projesi, peşin alımlarda yüzde 25 indirim fırsatı sunuyor. Ayrıca, 24-36-48-60 ay gibi esnek vade seçenekleri ile herkesin ev sahibi olabilmesi için kolaylıklar sağlıyor.

Projenin Mimari Özellikleri

Yatay mimari anlayışıyla tasarlanan konutlar, az katlı yapıları ile dikkat çekiyor. Bu mimari stil, daha ferah ve doğa ile iç içe bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Nasıl İzleyebilirsiniz?

Kura çekimi, Emlak Konut'un resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Etkinliği izlemek için Emlak Konut'un sosyal medya kanallarını takip edebilirsiniz.