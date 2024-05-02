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2024 THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihi ve saati açıklandı

THY ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle İstanbul Arnavutköy'de gerçekleşecek Yenişehir Evleri Projesi kura çekimi tarihini kaçırmayın. İşte detaylar ve daha fazlası!

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 15:43 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 16:52
2024 THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihi ve saati açıklandı

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Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO'nun iş birliğiyle hayata geçirilen ve İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yer alan Yenişehir Evleri Projesi, yeni sahiplerini bulmak üzere kura çekimiyle adından söz ettiriyor. Bu heyecan verici projede, modern ve fonksiyonel yaşam alanları sunuluyor.

2024 THY Emlak Konut Arnavutköy Kura Çekimi Tarihi ve Saati

4 Mayıs 2024, saat 10.00'da gerçekleştirilecek olan kura çekimi, Emlak Konut'un sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu büyük gün, birçok kişi için yeni bir başlangıcı simgeleyecek.

Proje Hakkında Önemli Bilgiler

Arnavutköy Yenişehir Evleri Projesi, İstanbul'da ilk kez ev sahibi olacaklar için ideal bir fırsat sunuyor. Proje, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri ile çeşitlilik gösteriyor ve her bütçeye uygun çözümler sunarak geniş bir yelpazede vatandaşları kucaklıyor.

Kontenjan Dağılımı ve Fırsatlar

Projede özellikle engelli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı ayrıldı. Bu kontenjanlar, toplumsal dayanışma ve fırsat eşitliği adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Peşin Alımlarda İndirim ve Vade Seçenekleri

Yenişehir Evleri Projesi, peşin alımlarda yüzde 25 indirim fırsatı sunuyor. Ayrıca, 24-36-48-60 ay gibi esnek vade seçenekleri ile herkesin ev sahibi olabilmesi için kolaylıklar sağlıyor.

Projenin Mimari Özellikleri

Yatay mimari anlayışıyla tasarlanan konutlar, az katlı yapıları ile dikkat çekiyor. Bu mimari stil, daha ferah ve doğa ile iç içe bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Nasıl İzleyebilirsiniz?

Kura çekimi, Emlak Konut'un resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Etkinliği izlemek için Emlak Konut'un sosyal medya kanallarını takip edebilirsiniz.

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