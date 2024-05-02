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Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak! 2-7 Mayıs 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ! Koton, Ferbis, Ahlatcı, Alnus, binbin, Enda, Akfen...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), onayladığı halka arzlarla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yatırımcılar, bu süreçte kaç lot vermeli, katılım endeksine uygun mu gibi önemli soruları gündeme getiriyor. İşte, bu hafta halka arz olacak şirketler ve takvimdeki detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 17:17 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 17:17
Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak! 2-7 Mayıs 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ! Koton, Ferbis, Ahlatcı, Alnus, binbin, Enda, Akfen...

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz süreci, yatırımcılar için önemli bir dönemece giriyor. Yatırımcılar, şirketlerin talep toplama sürecine başlamasıyla birlikte kaç lot vereceklerini belirlemeye ve katılım endeksine uygunluğunu değerlendirmeye başlıyorlar. İşte, bu hafta halka arz olacak şirketlerin takvimi...

KOTON HALKA ARZ

30 Nisan-2-3 Mayıs tarihleri saat 09.00-17.00 saatleri arasında halka arz yapılacak.

KOTON HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Koton halka arz hisse fiyatı 30,50 TL olarak belirlendi.

KOTON HALKA ARZ KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Firma eşit dağıtım yöntemiyle toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı şöyle;

2.1 milyon katılım 55 lot (1677 TL)

2.5 milyon katılım 47 lot (1433 TL)

2.9 milyon katılım 40 lot (1220 TL)

3.3 milyon katılım 35 lot (1067 TL)

3.7 milyon katılım 32 lot (976 TL)

4.1 milyon katılım 29 lot (884 TL)

4.5 milyon katılım 26 lot (793 TL)

4.9 milyon katılım 24 lot (732 TL)

TASLAK HALKA ARZLAR LİSTESİ

Şirket Adı
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Kırlıoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Ecogreen Enerji Holding A.Ş.
Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.
Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Enda Enerji Holding A.Ş.
Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Dct Trading Dış Ticaret A.Ş.
Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
TEKYP
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ALNUS
DSTKF
Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.
Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.
EKIM
MRBAS
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
DNYVA
Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
binbin
Koç Metalurji A.Ş.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
GFS Holding A.Ş.
NARFE
YESOT
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
SMRVA
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
ALKLC
KULE
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
SMMAS
HDMCB
CAVDC
TEZKM
KAYMT
NETCD
MKROY
OUTMD
IBSSO
GLMND
SMRFA
OMEGA
ONBIR

🚨 Bu liste, edinilen bilgilere ve sosyal medyada yer alan verilere dayanılarak derlenmiştir. Ancak, bu bilgilerin kesinliği garanti edilmemektedir. Listede yer alan şirketlerin başvuru süreçleri değişebilir veya yeni şirketler eklenebilir. Bu nedenle, listeyi yatırım kararlarınızı verirken tek başına kullanmayınız. Halka arz süreçleri ve şirket durumları hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili kaynaklara başvurmanız önemlidir.

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