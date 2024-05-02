Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak! 2-7 Mayıs 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ! Koton, Ferbis, Ahlatcı, Alnus, binbin, Enda, Akfen...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz süreci, yatırımcılar için önemli bir dönemece giriyor. Yatırımcılar, şirketlerin talep toplama sürecine başlamasıyla birlikte kaç lot vereceklerini belirlemeye ve katılım endeksine uygunluğunu değerlendirmeye başlıyorlar. İşte, bu hafta halka arz olacak şirketlerin takvimi...
KOTON HALKA ARZ
30 Nisan-2-3 Mayıs tarihleri saat 09.00-17.00 saatleri arasında halka arz yapılacak.
KOTON HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Koton halka arz hisse fiyatı 30,50 TL olarak belirlendi.
KOTON HALKA ARZ KAÇ LOT DAĞITILACAK?
Firma eşit dağıtım yöntemiyle toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı şöyle;
2.1 milyon katılım 55 lot (1677 TL)
2.5 milyon katılım 47 lot (1433 TL)
2.9 milyon katılım 40 lot (1220 TL)
3.3 milyon katılım 35 lot (1067 TL)
3.7 milyon katılım 32 lot (976 TL)
4.1 milyon katılım 29 lot (884 TL)
4.5 milyon katılım 26 lot (793 TL)
4.9 milyon katılım 24 lot (732 TL)