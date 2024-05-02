Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak! 2-7 Mayıs 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ! Koton, Ferbis, Ahlatcı, Alnus, binbin, Enda, Akfen...

🚨 Bu liste, edinilen bilgilere ve sosyal medyada yer alan verilere dayanılarak derlenmiştir. Ancak, bu bilgilerin kesinliği garanti edilmemektedir. Listede yer alan şirketlerin başvuru süreçleri değişebilir veya yeni şirketler eklenebilir. Bu nedenle, listeyi yatırım kararlarınızı verirken tek başına kullanmayınız. Halka arz süreçleri ve şirket durumları hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili kaynaklara başvurmanız önemlidir.