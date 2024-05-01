Üretim serüveni işte böyle başlıyor: Kenarda köşede 1-5-10-25-50 kuruşluk madeni parası olanlar acil baksın!

Darphane'nin özel olarak tasarlanmış makineleri dakikada 700-800 madeni para üretme kapasitesine sahip. Bu makineler, yüksek hassasiyetle çalışarak, her bir madeni paranın mükemmelliğini garanti altına alıyor.

Üretim sürecinin son aşaması olan kalite kontrol, her bir paranın standartlara uygunluğunu ve mükemmelliğini sağlıyor.

Daha sonra, paralar farklı değerlerde ve miktarlarda özenle paketlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Paketleme süreci sırasında yapılan ağırlık testleri, her bir paketin doğru ve eksiksiz olduğunu doğruluyor.

Darphane ve Damga Matbaası'nın titiz çalışmaları sayesinde, madeni paralar sanat ve fonksiyonelliği birleştiren öğeler olarak hayatımıza entegre oluyor.

Her bir madeni para, gündelik işlemlerimizde kullanılan bir araç olmanın ötesinde, Darphane'nin kalite ve sanat anlayışını yansıtan bir simge haline geliyor.