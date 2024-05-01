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Üretim serüveni işte böyle başlıyor: Kenarda köşede 1-5-10-25-50 kuruşluk madeni parası olanlar acil baksın!

Darphane ve Damga Matbaası, Türkiye'de madeni para üretiminin merkezi olarak, modern teknolojiyi ve yüksek kalite standartlarını bünyesinde barındırıyor. Günlük hayatta sürekli olarak kullandığımız 1, 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 TL'lik madeni paraların üretimi, özel metal karışımları ve detaylı işçilikle gerçekleştiriliyor. Üretim süreci, bakır, nikel ve çinko gibi özel metal karışımlarının seçilmesiyle başlar. Bu metaller, paraların uzun ömürlü olması, dayanıklılığı ve estetik görünümü açısından büyük önem taşır.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 09:06 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 09:06
Üretim serüveni işte böyle başlıyor: Kenarda köşede 1-5-10-25-50 kuruşluk madeni parası olanlar acil baksın!

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Üretim sürecinin ilk adımı olan hammaddenin seçimi, paraların dayanıklılığı ve estetik görünümü üzerinde büyük bir etkiye sahip. Seçilen metaller, Darphane'nin son teknolojiye sahip tesislerinde özenle işlenerek ilk formunu alıyor.

ÜRETİMİ BÖYLE YAPILIYOR

Darphane'nin en çarpıcı özelliklerinden biri olan damga işlemi, her madeni paraya özgü desenlerin ve değerlerin kazınması sürecidir.

Bu aşama paraları sadece bir ödeme aracı olmaktan çıkarıp adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.

Darphane'nin özel olarak tasarlanmış makineleri dakikada 700-800 madeni para üretme kapasitesine sahip. Bu makineler, yüksek hassasiyetle çalışarak, her bir madeni paranın mükemmelliğini garanti altına alıyor.

Üretim sürecinin son aşaması olan kalite kontrol, her bir paranın standartlara uygunluğunu ve mükemmelliğini sağlıyor.

Daha sonra, paralar farklı değerlerde ve miktarlarda özenle paketlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Paketleme süreci sırasında yapılan ağırlık testleri, her bir paketin doğru ve eksiksiz olduğunu doğruluyor.

Darphane ve Damga Matbaası'nın titiz çalışmaları sayesinde, madeni paralar sanat ve fonksiyonelliği birleştiren öğeler olarak hayatımıza entegre oluyor.

Her bir madeni para, gündelik işlemlerimizde kullanılan bir araç olmanın ötesinde, Darphane'nin kalite ve sanat anlayışını yansıtan bir simge haline geliyor.

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