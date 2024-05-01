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Kiralık IBAN milyonlarca dolarlık para trafiği! Dikkat çeken sahte bahis siteleri detayı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçırmak için IBAN’la ödeme alan işletmelerin peşine düştü. IBAN ile ticarette ortaya çıkan ‘kiralık IBAN’ yöntemiyle genç, işsiz ve emekli kesimler tercih ediliyor. Milyonlarca dolarlık para trafiğinin döndüğü IBAN ile ticaret, yurtdışı merkezli sahte bahis sitelerinde de karşımıza çıkıyor.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 09:01 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 09:08
Kiralık IBAN milyonlarca dolarlık para trafiği! Dikkat çeken sahte bahis siteleri detayı

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Genellikle dikkat çekmeyecek gençler, işsizler ya da emekli kesimlerin tercih edildiği kiralık IBAN'larda kazanç 30 ila 100 bin liraya kadar çıkıyor. Kiralık IBAN'lar üzerinden milyonlarca dolarlık para trafiği dönüyor.

GÜNDE 50 İŞLEM
Tahsilat ise bankamatiklerde yapılıyor. Bahis çetelerinin üyeleri ile buluşan kiralık IBAN sahibi parasını bankamatikten, meblağ yüksekse şubeden çekip üyeye veriyor.

Kiralık IBAN sahipleri hesaplarını onlarca kişiye kullandırtabiliyor. Günde 50'ye yakın bankamatik işlemi dahi yapabiliyor.

Kiralık IBAN arayanlar genelde bu kişileri internet üzerinden buluyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Yüksek kazançlı ek iş ilanları üzerinden gerçekleşen buluşmaların çoğu bu kapıya çıkıyor.

Türkiye'deki yasa dışı bahis ve kumar gibi yapıların merkezinin çoğu yurtdışında.

Ancak bayilik yapılanmasına benzeyen işleyişleri bulunuyor. Türkiye'de ek bir uzantıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılıyor. Bu siteler üzerinden yeni bir domain alınıyor ve oyunlara yeni oyuncular çekilmeye çalışılıyor.

Sisteme çekilen oyuncu sayısı ve oyun hacmi üzerinden komisyon alınıyor. Kaçak bahislerin iddaa oranı, resmi bahis sitelerine göre çok daha yüksek. Ayrıca gençleri çekmek için önden kredi almak da mümkün.

Bu oyun ve bahis siteleri, gençler arasında dalga dalga yayılıyor. Gençler, önce baba ya da dedelerini mobil bankacılığa taşıyor ardından da onlardan habersiz bu sitelere para gönderiyor. IBAN'ları da bahis çetelerine kiralıyor.

HAPİS CEZASI
7258 sayılı Kanuna göre, yasadışı bahis cezası alanlar hakkında 5.000 bin liradan 20.000 liraya kadar idari para cezasına hükmediliyor.

İdari para cezalarına karşı "genel itiraz yolu" Kabahatler Kanunu madde 27 ile düzenleniyor. Ancak organize yapılar söz konusu olduğunda işin rengi de değişiyor. Buna aracılık edip kazanç elde edenlere hapis cezası uygulanıyor.

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