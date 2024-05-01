Kiralık IBAN milyonlarca dolarlık para trafiği! Dikkat çeken sahte bahis siteleri detayı

Kiralık IBAN arayanlar genelde bu kişileri internet üzerinden buluyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Yüksek kazançlı ek iş ilanları üzerinden gerçekleşen buluşmaların çoğu bu kapıya çıkıyor.

Türkiye'deki yasa dışı bahis ve kumar gibi yapıların merkezinin çoğu yurtdışında.

Ancak bayilik yapılanmasına benzeyen işleyişleri bulunuyor. Türkiye'de ek bir uzantıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılıyor. Bu siteler üzerinden yeni bir domain alınıyor ve oyunlara yeni oyuncular çekilmeye çalışılıyor.

Sisteme çekilen oyuncu sayısı ve oyun hacmi üzerinden komisyon alınıyor. Kaçak bahislerin iddaa oranı, resmi bahis sitelerine göre çok daha yüksek. Ayrıca gençleri çekmek için önden kredi almak da mümkün.