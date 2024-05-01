18-23-25-28 Mayıs tarihlerinde hesaba geçecek! 15.2 milyon emekliye duyuru sıcağı sıcağına yapıldı! SSK BAĞKUR tümü için...

Son rakamı 3 olanlar: Mayıs'ın 20'sinde
Son rakamı 1 olanlar: Mayıs'ın 21'inde
Son rakamı 8 olanlar: Mayıs'ın 22'sinde
Son rakamı 6 olanlar: Mayıs'ın 23'ünde
Son rakamı 4 olanlar: Mayıs'ın 24'ünde
Son rakamı 2 olanlar: Mayıs'ın 25'inde
Son rakamı 0 olanlar: Mayıs'ın 26'sında
Bağ-Kur (4B) Emeklileri İçin Ödeme Takvimi
Bağ-Kur emeklilerinin de Mayıs ayı için ödeme tarihleri şu şekilde belirlendi:
Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Mayıs'ın 25'inde
Son rakamı 3 ve 1 olanlar: Mayıs'ın 26'sında
Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Mayıs'ın 27'sinde
Son rakamı 2 ve 0 olanlar: Mayıs'ın 28'inde
Cumartesi gününe denk gelen maaş ödemeleri bir gün önce, yani cuma günü gerçekleştirilecek. Pazar gününe denk gelen ödemeler ise ertesi gün, pazartesi günü yapılacak. Bu yeni düzenlemelerle emeklilerin maaş ödemeleri daha düzenli hale gelirken, e-Devlet üzerinden yapılan yenilikler sayesinde tüm işlemler parmaklarının ucunda olacak.