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18-23-25-28 Mayıs tarihlerinde hesaba geçecek! 15.2 milyon emekliye duyuru sıcağı sıcağına yapıldı! SSK BAĞKUR tümü için...

Her ayın başı, emekliler için maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağının merakla beklenildiği bir dönem oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinin maaşlarını, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen bir takvim çerçevesinde yatırıyor. Bu sistem, ödemelerin daha düzenli ve planlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak, emeklilerin finansal planlamalarını kolaylaştırıyor. SGK tarafından yapılan bu düzenlemeler, emeklilerin maaş ödemelerini daha iyi takip etmelerine olanak tanıyor.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 09:10 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 09:10
18-23-25-28 Mayıs tarihlerinde hesaba geçecek! 15.2 milyon emekliye duyuru sıcağı sıcağına yapıldı! SSK BAĞKUR tümü için...

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SGK'nın e-Devlet platformuna eklediği yeni özelliklerle emekliler, maaş ödeme günleri ve miktarlarını artık daha kolay takip edebilecek. Platforma eklenen özellikler sayesinde emekliler, tahmini emekli maaşlarını da hesaplayabilecekler. Bu yeni düzenlemeler, milyonlarca emeklinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

MAYIS AYI SSK (4A) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

SGK, SSK emeklilerinin Mayıs ayı maaş ödeme takvimini açıkladı. İşte tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme günleri:

Son rakamı 9 olanlar: Mayıs'ın 17'sinde
Son rakamı 7 olanlar: Mayıs'ın 18'inde
Son rakamı 5 olanlar: Mayıs'ın 19'unda

Son rakamı 3 olanlar: Mayıs'ın 20'sinde
Son rakamı 1 olanlar: Mayıs'ın 21'inde
Son rakamı 8 olanlar: Mayıs'ın 22'sinde
Son rakamı 6 olanlar: Mayıs'ın 23'ünde

Son rakamı 4 olanlar: Mayıs'ın 24'ünde
Son rakamı 2 olanlar: Mayıs'ın 25'inde
Son rakamı 0 olanlar: Mayıs'ın 26'sında

Bağ-Kur (4B) Emeklileri İçin Ödeme Takvimi

Bağ-Kur emeklilerinin de Mayıs ayı için ödeme tarihleri şu şekilde belirlendi:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Mayıs'ın 25'inde
Son rakamı 3 ve 1 olanlar: Mayıs'ın 26'sında
Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Mayıs'ın 27'sinde
Son rakamı 2 ve 0 olanlar: Mayıs'ın 28'inde

Cumartesi gününe denk gelen maaş ödemeleri bir gün önce, yani cuma günü gerçekleştirilecek. Pazar gününe denk gelen ödemeler ise ertesi gün, pazartesi günü yapılacak. Bu yeni düzenlemelerle emeklilerin maaş ödemeleri daha düzenli hale gelirken, e-Devlet üzerinden yapılan yenilikler sayesinde tüm işlemler parmaklarının ucunda olacak.

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