18-23-25-28 Mayıs tarihlerinde hesaba geçecek! 15.2 milyon emekliye duyuru sıcağı sıcağına yapıldı! SSK BAĞKUR tümü için...

Bağ-Kur (4B) Emeklileri İçin Ödeme Takvimi

Bağ-Kur emeklilerinin de Mayıs ayı için ödeme tarihleri şu şekilde belirlendi:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Mayıs'ın 25'inde

Son rakamı 3 ve 1 olanlar: Mayıs'ın 26'sında

Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Mayıs'ın 27'sinde

Son rakamı 2 ve 0 olanlar: Mayıs'ın 28'inde