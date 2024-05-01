O kişiler EYT’yi beklemesin! Artık 50-55 yaşında emeklilik mümkün! 1999-2016 arası SGK prim yıl denklemi

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Emeklilik, birçok çalışanın hayali olmakla birlikte, yasal süreçleri tamamlamak genellikle belli bir yaş ve prim ödeme şartlarını gerektirir. Ancak Türkiye'de yasalar, daha erken emekli olmak isteyenlere çeşitli avantajlar sunmaktadır. İşte erken emeklilik için kullanılabilecek 7 yasal formül...

Çocuklar Avantaj: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırarak, çocuk sahibi annelerin erken emekli olmalarını sağlıyor. Şart ise çocukların sigortadan önce doğmuş olması.