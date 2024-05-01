O kişiler EYT’yi beklemesin! Artık 50-55 yaşında emeklilik mümkün! 1999-2016 arası SGK prim yıl denklemi

10 Yıl Prim Yeter: Kısmi emeklilik olarak adlandırılan yöntemde, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilirler. Yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli.
Yüzde 60 Rapor Yeter: Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. Minimum 1800 gün prim bu kapsamda yeterli olmaktadır.
Vergi İndirimi Yaşı Kaldırır: Engelli çalışanlar, yüzde 40 ve üzeri engellilik durumunda vergi indirimi alarak yaş şartına bakılmaksızın belirli bir prim ve gün şartını sağlayarak emekli olabilirler.
Yıpranan Kazanır: Ağır işlerde çalışanlar, örneğin madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslek grupları, sigortalılık sürelerine gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik hakkını elde edebilirler.
Anneye Prim Var: 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine eklenen anneler, başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olanlar. Bu süre, yaş şartından düşülerek erken emeklilik imkanı sunar.