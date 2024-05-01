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1 Mayıs FED faiz kararı son dakika 2024: FED kararı sonrası altın ve dolar ne olur? ABD Merkez Bankası toplantı takvimi!

FED faiz kararı için heyecan dorukta. Geçtiğimiz toplantıda faiz oranlarını sabit tutan FED, piyasalarda bir sonraki adımının ne olacağına dair merakı artırıyor. Özellikle dolar, altın ve kripto para yatırımcıları, Mayıs ayı faiz kararını beklerken, belirsizlik hala devam ediyor. Peki, FED faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde? Altın, dolar, euro son durum ne? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 09:30 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 09:30
1 Mayıs FED faiz kararı son dakika 2024: FED kararı sonrası altın ve dolar ne olur? ABD Merkez Bankası toplantı takvimi!

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FED'in faiz kararı, küresel piyasalarda büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, 1 Mayıs FED faiz kararı ne oldu? FED kararı sonrası altın ve dolar son durum ne? İşte merak edilenler...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı 1 Mayıs Çarşamba saat 21:00'de açıklanacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

FED'in Mayıs ayı toplantısında faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Küresel piyasalarda FED'in Haziran ayında faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 12 olurken bu oran Temmuz ayında yüzde 30 ve Eylül ayında % 58 olarak gerçekleşti.

FED 2024 TOPLANTI TARİHLERİ

30 Nisan-1 Mayıs 2024,

11-12 Haziran 2024,

30-31 Temmuz 2024,

17-18 Eylül 2024,

6-7 Kasım 2024,

17-18 Aralık 2024.

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