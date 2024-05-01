1 Mayıs FED faiz kararı son dakika 2024: FED kararı sonrası altın ve dolar ne olur? ABD Merkez Bankası toplantı takvimi!

FED'in faiz kararı, küresel piyasalarda büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, 1 Mayıs FED faiz kararı ne oldu? FED kararı sonrası altın ve dolar son durum ne? İşte merak edilenler...
FED'in faiz kararı, küresel piyasalarda büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, 1 Mayıs FED faiz kararı ne oldu? FED kararı sonrası altın ve dolar son durum ne? İşte merak edilenler...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED faiz kararı 1 Mayıs Çarşamba saat 21:00'de açıklanacak.
FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
FED'in Mayıs ayı toplantısında faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Küresel piyasalarda FED'in Haziran ayında faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 12 olurken bu oran Temmuz ayında yüzde 30 ve Eylül ayında % 58 olarak gerçekleşti.
FED 2024 TOPLANTI TARİHLERİ
30 Nisan-1 Mayıs 2024,
11-12 Haziran 2024,
30-31 Temmuz 2024,
17-18 Eylül 2024,
6-7 Kasım 2024,
17-18 Aralık 2024.
ANLIK DOLAR EURO ALTIN FİYATLARI