%100 faiz indirimli kredi düğün bayram ettirecek! 300 bin TL ihtiyaç kredisi paketi geldi! Banka banka liste...

Hastalıktan ari işletmeler için, sağlık sertifikasına sahip işletmelere yüzde 70-100 oranlarında faiz/kar payı indirimi sağlanacak. Bu destekle, sağlıklı işletmelerin daha rekabetçi hale gelmesi hedefleniyor.

Araştırma ve Geliştirme Destek Programı kapsamında, tarımsal AR-GE firmaları ile girişimciler yüzde 50 faiz/kar payı indirimli yatırım ve işletme kredi/finansmanı kullanabilecekler. Böylece, tarımsal alanda yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi teşvik edilecek.

Biyo-tarım yatırımlarında kullanılan tesis ve yatırımlar da destek kapsamında. Mikrobiyal gübre, aminoasit içeren organik gübre, organik ve organomineral gübre, biyogaz atığından üretilen fermente gübre üretim tesis ve yatırımları için kredi/finansman imkanları sunulacak.

Yatırımlarda Alınması Gereken İzinler

Yeni yatırımlar için kredi/finansman almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir husus da tarım dışı ve/veya tarımsal yapı izinlerinin alınmış olması şartı. Bu izinlerin alınması, yatırımların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı yeni desteklerle tarımsal üretimin daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir şekilde artırılması hedefleniyor. Bu destekler, çiftçilere ve tarım işletmelerine önemli fırsatlar sunarken, sektörün geleceği için de umut vaat ediyor.