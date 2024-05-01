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%100 faiz indirimli kredi düğün bayram ettirecek! 300 bin TL ihtiyaç kredisi paketi geldi! Banka banka liste...

Türkiye'nin tarımsal üretimini desteklemek amacıyla hükümet, önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Son duyuruya göre, tarım sektörüne yönelik yatırımları teşvik etmek amacıyla 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi imkanı sunulacak. Detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 14:30 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 14:31
%100 faiz indirimli kredi düğün bayram ettirecek! 300 bin TL ihtiyaç kredisi paketi geldi! Banka banka liste...

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Tarım ve Orman Bakanlığı son açıklamasında, tarımsal üretime ivme kazandırmak amacıyla önemli desteklerin yolunu açtı. Bu destekler, tarım sektöründeki üreticilerin önünü açarak verimliliği artırmayı hedefliyor. İşte Bakanlık tarafından duyurulan yeni desteklerin detayları...

Faiz/Kar Payı Destekli Krediler

Bakanlık tarafından hazırlanan "Tarımsal Üretime Dair Faiz/Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi/Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, üreticilere 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi imkanı sunuluyor. Üstelik, bu kredinin yüzde 70'i tarımsal girdiler için ayni olarak kullanılabilecek. Kalan yüzde 30'u ise nakit olarak elde edilebilecek.

Üretim Planlaması ve Sözleşmeli Üretim İndirimleri

Üretim planlaması yapan çiftçiler yüzde 20, Bakanlıkça yayımlanan tip sözleşmeler ile sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler ise yüzde 15 ilave faiz/kar payı indiriminden faydalanabilecekler.

Sağlık Sertifikasına Sahip İşletmelere Özel Destekler

Hastalıktan ari işletmeler için, sağlık sertifikasına sahip işletmelere yüzde 70-100 oranlarında faiz/kar payı indirimi sağlanacak. Bu destekle, sağlıklı işletmelerin daha rekabetçi hale gelmesi hedefleniyor.

Yenilikçi Projelere Destek

Araştırma ve Geliştirme Destek Programı kapsamında, tarımsal AR-GE firmaları ile girişimciler yüzde 50 faiz/kar payı indirimli yatırım ve işletme kredi/finansmanı kullanabilecekler. Böylece, tarımsal alanda yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi teşvik edilecek.

Biyo-Tarım Yatırımları İçin Destek

Biyo-tarım yatırımlarında kullanılan tesis ve yatırımlar da destek kapsamında. Mikrobiyal gübre, aminoasit içeren organik gübre, organik ve organomineral gübre, biyogaz atığından üretilen fermente gübre üretim tesis ve yatırımları için kredi/finansman imkanları sunulacak.

Yatırımlarda Alınması Gereken İzinler

Yeni yatırımlar için kredi/finansman almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir husus da tarım dışı ve/veya tarımsal yapı izinlerinin alınmış olması şartı. Bu izinlerin alınması, yatırımların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı yeni desteklerle tarımsal üretimin daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir şekilde artırılması hedefleniyor. Bu destekler, çiftçilere ve tarım işletmelerine önemli fırsatlar sunarken, sektörün geleceği için de umut vaat ediyor.

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