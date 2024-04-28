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Prim eksiği olana indirim avantajı! 1998-1999-2006 SGK girişi olanlar baksın: 41 bin 477 TL para iadesi yapılacak!

Eksik primlerini tamamlamak amacıyla borçlananlar için önemli bir avantaj daha ortaya çıktı. Ödedikleri miktarın bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alabilme imkanı, emeklilik sistemine yeni bir katkı sağlayacak. Özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) durumunda olan bireyler için de bu fırsat, çalışmaya devam etmeleri halinde geçerli olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 09:53 Güncelleme 29 Nisan 2024, 09:53
Prim eksiği olana indirim avantajı! 1998-1999-2006 SGK girişi olanlar baksın: 41 bin 477 TL para iadesi yapılacak!

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Emeklilik, birçok insanın hayatında önemli bir dönemeçtir ve bazı durumlarda erken emekli olma isteği de doğabilir. Bu isteği gerçekleştirmenin yollarından biri de eksik prim günlerini borçlanarak tamamlamaktır. Ancak borçlanma işlemi sadece prim günlerini tamamlamakla kalmaz, aynı zamanda ödenen miktarın bir kısmının vergi iadesi yoluyla geri alınmasını da sağlar.

BORÇLANMA TUTARLARI NASIL HESAPLANIYOR?

1 aylık borçlanma tutarı en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. Buna göre bu yıl başvuranlar 1 aylık borçlanma için en az 6 bin 400 lira 80 kuruş yatırıyor. En çok ise bunun 7.5 katı ödenebiliyor. 18 aylık askerlik borçlanması en az 115 bin 214, 2 yıllık doğum borçlanması 153 bin 619 lira tutuyor.

NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE ÖDEMELİYİM?
Başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) birimlerine gidilerek de e-Devlet'ten de yapılabiliyor. Doğum ve askerlik borçlanmasının SGK tarafından gönderilen tebligat tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekiyor. Yurt dışı borçlanmasında ise bu süre 3 ay oluyor. Ödeme süresini kaçıranın başvurusu geçersiz sayılıyor. Bu nedenle borçlanma yapılmak isteniyorsa yeniden başvurulması gerekiyor.

18 AY ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU YAPTIM AMA DAHA AZ SÜRENİN YETECEĞİNİ ÖĞRENDİM. YİNE DE 18 AYIN TAMAMINI MI ÖDEMEM GEREKİYOR?
Başvuru sırasında 18 ay borçlanma talebinde bulunan sigortalı bu sürenin kendine ihtiyacı olan kısmı kadar ödeme yapabiliyor. Bu durumda kalan günler ve bunların tutarı iptal oluyor. Ancak daha sonra kalan günlere ihtiyaç duyulursa yeniden başvuru yapmak gerekiyor. Bu durumda bu süreler için son başvuru tarihindeki asgari ücret üzerinden hesaplama yapılıyor.

BORÇLANMA YAPTIM. BUNUN BANA SAĞLAYACAĞI VERGİ AVANTAJI NEDİR?
Gelir Vergisi Kanunu'na göre, işçi ve memur statüsünde çalışanlar ile serbest meslek kazancı elde edenler, SGK'ya ödedikleri borçlanma tutarlarını vergi matrahından indirebiliyor. Belgenin işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından indiriliyor. Böylece net maaşlar ödenecek vergi kadar artmış oluyor.

VERGİ AVANTAJI MAAŞA NASIL YANSIR?
Örneğin; bu ay 1 çocuk için 2 yıllık borçlanma yapıp 153 bin 619 lira ödeyen kişi, yüzde 27 vergi dilimine tabiyse, işverenine başvurarak 41 bin 477 lirayı (ödediği paranın yüzde 27'si) vergi indirimi yoluyla geri alabilir. Borçlanma maliyeti 112 bin 142 liraya düşer. 18 aylık askerlik borçlanması yaparak 115 bin 214 lira ödeyen de yüzde 27 vergi dilimine tabiyse, 31 bin 107 lira vergi indiriminden yararlanır. Borçlanma maliyeti bu yolla 84 bin 107 liraya iner.

KİMLER YARARLANIYOR?
Bu haktan yararlanmak için hem borçlanmanın yapıldığı tarihte hem de vergi iadesi başvurusu yapılan tarihte çalışıyor olmak gerekiyor. Emekli olduktan sonra da eğer çalışmaya devam ediliyorsa bu imkandan yararlanılabiliyor.

BORÇLANMAYI ÇOK ÖNCE YAPMIŞTIM. YİNE DE VERGİ AVANTAJINDAN YARARLANABİLİR MİYİM?
Askerlik ve doğum borçlanması yapanlar daha önce vergi indirimi hakkından yararlanmamış ise 5 yıllık zaman aşımı süresince vergi düzeltme talebinde bulunarak geriye dönük indirim hakkından yararlanabiliyor. 5 yıllık süre hesabı, ödemenin yapıldığı tarihi izleyen takvim yılından başlıyor. 2019 yılı ve sonrasında borçlanma yapanlar, bu yıl talepte bulundukları takdirde bunu vergi matrahından indirebiliyor. 2018 yılı ve daha önceki bir tarihte borçlanma yapmış olanların şu an vergi düzeltme imkanı bulunmuyor.

VERGİ AVANTAJINDAN YARARLANMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?
Bu imkandan yararlanmak için çalışmak ve borçlanmaya ilişkin ödeme belgesinin iş yerine verilmesi gerekiyor.

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