Prim eksiği olana indirim avantajı! 1998-1999-2006 SGK girişi olanlar baksın: 41 bin 477 TL para iadesi yapılacak!

18 AY ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU YAPTIM AMA DAHA AZ SÜRENİN YETECEĞİNİ ÖĞRENDİM. YİNE DE 18 AYIN TAMAMINI MI ÖDEMEM GEREKİYOR? Başvuru sırasında 18 ay borçlanma talebinde bulunan sigortalı bu sürenin kendine ihtiyacı olan kısmı kadar ödeme yapabiliyor. Bu durumda kalan günler ve bunların tutarı iptal oluyor. Ancak daha sonra kalan günlere ihtiyaç duyulursa yeniden başvuru yapmak gerekiyor. Bu durumda bu süreler için son başvuru tarihindeki asgari ücret üzerinden hesaplama yapılıyor.

BORÇLANMA YAPTIM. BUNUN BANA SAĞLAYACAĞI VERGİ AVANTAJI NEDİR? Gelir Vergisi Kanunu'na göre, işçi ve memur statüsünde çalışanlar ile serbest meslek kazancı elde edenler, SGK'ya ödedikleri borçlanma tutarlarını vergi matrahından indirebiliyor. Belgenin işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından indiriliyor. Böylece net maaşlar ödenecek vergi kadar artmış oluyor.

VERGİ AVANTAJI MAAŞA NASIL YANSIR?

Örneğin; bu ay 1 çocuk için 2 yıllık borçlanma yapıp 153 bin 619 lira ödeyen kişi, yüzde 27 vergi dilimine tabiyse, işverenine başvurarak 41 bin 477 lirayı (ödediği paranın yüzde 27'si) vergi indirimi yoluyla geri alabilir. Borçlanma maliyeti 112 bin 142 liraya düşer. 18 aylık askerlik borçlanması yaparak 115 bin 214 lira ödeyen de yüzde 27 vergi dilimine tabiyse, 31 bin 107 lira vergi indiriminden yararlanır. Borçlanma maliyeti bu yolla 84 bin 107 liraya iner.

KİMLER YARARLANIYOR?

Bu haktan yararlanmak için hem borçlanmanın yapıldığı tarihte hem de vergi iadesi başvurusu yapılan tarihte çalışıyor olmak gerekiyor. Emekli olduktan sonra da eğer çalışmaya devam ediliyorsa bu imkandan yararlanılabiliyor.