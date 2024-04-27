SSK’lılar için liste paylaşıldı! Bu hastalıklardan birini geçirene anında emekli maaşı

Son zamanlarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilik için belirlenen hastalıkları duyurdu. Bu hastalıklar sigortalıların iş kapasitelerini olumsuz etkileyen ciddi sağlık sorunlarını içeriyor. İşte erken emeklilik hakkı sağlayan 18 hastalık!
Son zamanlarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilik için belirlenen hastalıkları duyurdu. Bu hastalıklar sigortalıların iş kapasitelerini olumsuz etkileyen ciddi sağlık sorunlarını içeriyor. İşte erken emeklilik hakkı sağlayan 18 hastalık!
İŞTE O LİSTE!
AIDS
Behçet Hastalığı
Beyin Tümörleri
Bipolar Bozukluk
Demans
Epilepsi
Felç
Görme Kaybı
Kanser
Multipl Skleroz (MS)
Organ Nakli (Kemik İliği Hariç)
Parkinson Hastalığı
Serebral Palsi
Şizofreni
Siroz
Tüberküloz
Uzuv Kayıpları
Zeka Geriliği
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Erken emeklilik, her sigortalı için otomatik bir hak değildir ve belirli şartların yerine getirilmesini gerektirir. İşte erken emeklilik için yerine getirilmesi gereken temel şartlar:
Sigortalılık Süresi: Erken emeklilik talebinde bulunacak kişinin en az 10 yıl sigortalı çalışmış olması gerekmektedir.
Prim Gün Sayısı: Sigortalının, 1800 gün prim ödemiş olması şarttır.
Maluliyet Durumu: Maluliyetin, sigortalı işe başladıktan sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir.
Maluliyet Raporu: Maluliyet durumunun, resmi maluliyet raporu ile belgelenmesi zorunludur.
Güç Kaybı Yüzdesi: Sigortalının, en az %60 oranında iş göremezlik durumuna düşmüş olması gerekir.