Milyonlar heyecanla bekliyordu! Emekliye ilaç gibi gelecek ek sürpriz! Bu sabah 08.55’te açıklandı

Son dakika gelişmesi olarak bu sabah saat 15.01'de, milyonlarca emekliyi ilgilendiren büyük bir haber geldi. Emekli maaşı alanlar için beklenen düzenlemeler sonunda hayata geçirildi ve yeni ek ödemelerle birlikte çeşitli banka promosyonları duyuruldu.
Yeni Ek Ödemeler
Emekli maaşı alan 4A, 4B ve 4C kategorilerindeki tüm emekliler için ek ödemelerde artış sağlandı. Artık 16 milyon emekli, bugünden itibaren bu ek ödemeleri almaya hak kazanacak. Yeni düzenlemeyle, ek ödemeler 3 iş günü içinde emeklilerin IBAN numaralarına aktarılacak.
Banka Promosyonlarının Detayları
Çeşitli bankalar, emeklilere özel yeni promosyonlar sunuyor. Örneğin, ING Bank, emekli maaşını bankalarına taşıyanlara 18.000 TL'ye kadar promosyon sunarken, İş Bankası 12.000 TL'ye varan promosyonlar vaad ediyor. Yapı Kredi ve Garanti BBVA gibi diğer büyük bankalar da benzer tekliflerle emeklilerin karşısına çıkıyor.