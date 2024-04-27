Milyonlar heyecanla bekliyordu! Emekliye ilaç gibi gelecek ek sürpriz! Bu sabah 08.55’te açıklandı

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Son dakika gelişmesi olarak bu sabah saat 15.01'de, milyonlarca emekliyi ilgilendiren büyük bir haber geldi. Emekli maaşı alanlar için beklenen düzenlemeler sonunda hayata geçirildi ve yeni ek ödemelerle birlikte çeşitli banka promosyonları duyuruldu.

Yeni Ek Ödemeler Emekli maaşı alan 4A, 4B ve 4C kategorilerindeki tüm emekliler için ek ödemelerde artış sağlandı. Artık 16 milyon emekli, bugünden itibaren bu ek ödemeleri almaya hak kazanacak. Yeni düzenlemeyle, ek ödemeler 3 iş günü içinde emeklilerin IBAN numaralarına aktarılacak.