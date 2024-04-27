Bankada 60.000 TL parası olana okkalı ödeme: Hangi banka kaç para faiz getirisi sağlıyor?

32 Günlük Mevduat Hesabında Beklenen Getiri Örneğin, 60 bin TL'lik bir mevduatı 32 günlük vadede ING Bank'ta değerlendiren bir yatırımcı, vade sonunda 2.740,98 TL net kazanç elde edebilir. Bu, yatırımcının toplamda 62.740,98 TL geri alacağı anlamına gelir.

Yatırımcılar için en cazip vadeli mevduat hesaplarından bazılarını inceleyelim. Bu örnekte, Anadolubank, Odea Bank ve Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) sunduğu vadeli mevduat hesaplarının özelliklerine, faiz oranlarına ve net kazanç miktarlarına detaylı bir bakış atacağız.

Hangi Banka Ne Kadar Faiz Getirisi Sağlıyor? Anadolubank Renkli Hesap Faiz Oranı: %56

%56 Net Kazanç: 2.790,82 TL

2.790,82 TL Vade Sonu Tutar: 62.790,82 TL Anadolubank'ın Renkli Hesap'ı, yüksek faiz oranı ile dikkat çekiyor. Yatırımcıların her gün kazanç elde etmesini sağlayan bu hesap, dinamik getiriler arayanlar için ideal bir seçenek olabilir. Banka, faiz oranlarında bir değişiklik olduğunda yatırımcıları bilgilendiren bir "Mevduat Listeleme Alarm" sistemi de sunuyor.

Odea Bank Yeni Vadeli Mevduat Hesap Faiz Oranı: %56 (92 - 120 gün vade için %58,5)

%56 (92 - 120 gün vade için %58,5) Net Kazanç: 2.790,82 TL

2.790,82 TL Vade Sonu Tutar: 62.790,82 TL Odea Bank, standart vadeli mevduat hesabının yanı sıra, 92 ile 120 gün arasındaki vadeler için %58,5 gibi daha yüksek bir faiz oranı sunuyor. Bu, 10.000 - 10.000.000 TL arasında değişen mevduatlar için geçerli bir teklif. Yatırımcılar için esneklik sunan bu yapı, daha kısa süreli yatırımlarda daha yüksek getiri arayanlar için cazip bir alternatif oluşturuyor.