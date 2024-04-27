Sarraflar tırım tırım onu arıyor! Eski 500 bin TL’lik banknotu bulan turnayı gözünden vurdu! Tanesi 100.000 TL...

Bu grubun içerisinde günlük hayatta sıkça kullanılan 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Türk Lirası değerinde toplam altı farklı banknot bulunmaktadır. Bu banknotlar, nadir ve hatalı basım banknotlarla karşılaştırıldığında koleksiyon değeri açısından farklı bir kategoriye ait.

KOLEKSİYONERLERİN DİKKATİNE!

Koleksiyoncular ve tarih meraklıları satın aldıkları nadir banknotların orijinalliğinden emin olmak için ekstra dikkatli olmalı. Uzmanlar, özellikle nadir bulunan banknotların satın alımında, gerçekliğin profesyonelce teyit edilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Bu, hem maddi kayıpların önlenmesi hem de koleksiyonların tarihi değerinin korunması açısından büyük önem taşıyor.