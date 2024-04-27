SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Sarraflar tırım tırım onu arıyor! Eski 500 bin TL'lik banknotu bulan turnayı gözünden vurdu! Tanesi 100.000 TL...

Koleksiyondaki banknotlar, sadece maddi değerleriyle değil, aynı zamanda üzerlerinde taşıdıkları tarihi hikayelerle de dikkat çekiyor. Koleksiyonerin elinde bulunan nadir ve hatalı basım banknotlar, basım hataları sayesinde büyük bir ilgi odağı haline gelmiş durumda. Bu tür banknotlar, piyasadaki değerlerini hatalarının nadirliği ve özgünlüğüne borçlu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 10:39 Güncelleme 28 Nisan 2024, 10:40
Sarraflar tırım tırım onu arıyor! Eski 500 bin TL’lik banknotu bulan turnayı gözünden vurdu! Tanesi 100.000 TL...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin zengin tarihine ışık tutan nadir banknotlar, İstanbul'daki bir koleksiyonerin özel arşivinde tarih meraklılarını ve koleksiyoncuları büyülemeye devam ediyor. Bu özel koleksiyon, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinden kalan, toplam değeri 500.000 TL'yi bulan eski basım banknotlardan oluşuyor.

SAHTECİLİK TEHLİKESİNE KARŞI UZMANLAR UYARDI

Ancak, piyasada yer alan kimyasal işlemlerle değiştirilmiş sahte banknotların varlığı koleksiyoncular için ciddi bir risk teşkil ediyor.

Para koleksiyonu uzmanları, özellikle tedavüldeki banknotlarda yapılan oynama ve değişiklikler konusunda uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar, genellikle 9. emisyon grubunda yer alan ve tedavülde olan banknotların gerçekliğinin doğrulanmasının zorluklarına dikkat çekiyor.

TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR VE EMİSYONLAR

Türkiye'de şu anda tedavülde olan banknotlar 9. emisyon para grubunda sınıflandırılıyor.

Bu grubun içerisinde günlük hayatta sıkça kullanılan 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Türk Lirası değerinde toplam altı farklı banknot bulunmaktadır. Bu banknotlar, nadir ve hatalı basım banknotlarla karşılaştırıldığında koleksiyon değeri açısından farklı bir kategoriye ait.

KOLEKSİYONERLERİN DİKKATİNE!

Koleksiyoncular ve tarih meraklıları satın aldıkları nadir banknotların orijinalliğinden emin olmak için ekstra dikkatli olmalı. Uzmanlar, özellikle nadir bulunan banknotların satın alımında, gerçekliğin profesyonelce teyit edilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Bu, hem maddi kayıpların önlenmesi hem de koleksiyonların tarihi değerinin korunması açısından büyük önem taşıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Columbia Üniversitesi’nden Filistin protestolarına katılanlara ’tehditli’ cadı avı: Öğrencilerden maskeli önlem
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Borsa İstanbul’dan 10 bin rekoru! BIST 100 endeksine yoğun ilgi: 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı!
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Dış kaynak akışı hızlandı! Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA