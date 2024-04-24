Kademeli prim tablosu oluştu: Mini EYT paketiyle 10 ila 15 yılda emeklilik! 3600-5000-5780-6000 günü olanlar...

Mevcut düzenlemeler, artık sadece aktif çalışma hayatında olan bireyleri değil, aynı zamanda prim borçlanması yoluyla katkıda bulunanları da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu değişiklikler, bireylerin yaşamları boyunca karşılaştıkları çeşitli zorluklar ve değişen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Peki, kimler az prim ve yılla emekli olabilir? İşte konu hakkında merak edilenler...
10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.
Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.