2024 kurbanlık fiyatları: 1 ton dana kaç bin TL? 1 koyun kaç bin TL oldu? Küçükbaş ve büyükbaş fiyat listesi!

Kurban Bayramı 'na sayılı günler kala, vatandaşlar kurbanlık fiyatlarıyla ilgili merak içinde. Özellikle son dönemde et fiyatlarına gelen zamların ardından, bu yıl kurbanlık fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği büyük bir önem taşıyor.

2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?



2024 yılında et fiyatlarına gelen zamların ardından fiyatlarda geçen yıla göre büyük bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda ortalama bir kurbanlığın fiyatının 80 bin lira ile 120 bin lira arasında olacağı öngörülüyor.