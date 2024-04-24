2024 kurbanlık fiyatları: 1 ton dana kaç bin TL? 1 koyun kaç bin TL oldu? Küçükbaş ve büyükbaş fiyat listesi!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar kurbanlık fiyatlarıyla ilgili merak içinde. Özellikle son dönemde et fiyatlarına gelen zamların ardından, bu yıl kurbanlık fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği büyük bir önem taşıyor.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar kurbanlık fiyatlarıyla ilgili merak içinde. Özellikle son dönemde et fiyatlarına gelen zamların ardından, bu yıl kurbanlık fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği büyük bir önem taşıyor.
2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
2024 yılında et fiyatlarına gelen zamların ardından fiyatlarda geçen yıla göre büyük bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda ortalama bir kurbanlığın fiyatının 80 bin lira ile 120 bin lira arasında olacağı öngörülüyor.
Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının ise 250-260 TL civarında olması bekleniyor.
GEÇTİĞİMİZ YILIN KURBANLIK FİYATLARI
Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağı belirtilmişti. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatı ise 140-160 TL arasında satışa sunulmuştu.
KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLUR?
Et fiyatlarına son gelen yüzde 25'lik zam oranını katmadan, kurbanlık fiyatlarının 2024 yılında olması beklenen tahmini fiyatları şu şekildeydi;
Kurbanlık keçinin fiyatı 7.000 TL ile 10.000 TL arasında,
Kurbanlık koç fiyatı 12.000 TL ile 18.000 TL arasında,
Kurbanlık sığırın fiyatı 80.000 TL ile 160.000 TL arasında,
Kurbanlık manda fiyatı 60.000 TL ile 130.000 TL arasında değişiyor.
Kurbanlık fiyatları bölgeden bölgeye, hayvanın durumuna ve cinsine göre de değişiklik göstermektedir.