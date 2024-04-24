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Ev alacaklar dikkat: 3 milyon TL konut kredisi müjdesi geldi! Yapı Kredi, Garanti, Akbank...

Ev sahibi olma hayali kuranlar için bankaların sunduğu konut kredisi paketleri büyük önem taşır. Türkiye'deki bankaların güncellenen konut kredisi faiz oranları, potansiyel ev alıcılarını yakından ilgilendiriyor. Özellikle 2 milyon TL ve 3 milyon TL değerindeki evler için sunulan 10 yıllık vade seçenekleri, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları ile dikkat çekiyor. Bu kapsamda, en düşük faiz oranlarına sahip konut kredileri hangi bankalarda bulunabilir ve bu kredilerin geri ödeme planları nasıl şekilleniyor? İşte bu soruların cevapları ve konut kredisi arayışında olanlar için önemli bilgiler.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 08:44 Güncelleme 25 Nisan 2024, 08:44
Ev alacaklar dikkat: 3 milyon TL konut kredisi müjdesi geldi! Yapı Kredi, Garanti, Akbank...

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10 yıllık vadeli konut kredisi kullanmak isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık taksit tutarları güncellendi. 3 milyon TL ve 2 milyon TL kredi tutarları için en güncel bilgilere bu yazıda ulaşabilirsiniz.

3 Milyon TL Konut Kredisi Faiz Oranları ve Aylık Taksit Tutarları

Akbank: %2,94 faiz oranı ile aylık 91.011,89 TL taksit ve toplam 10.951.046 TL ödeme

Kuveyt Türk: %3,42 kar payı oranı ile aylık 104.446,50 TL taksit ve toplam 12.558.030 TL ödeme

Yapı Kredi: %3,55 faiz oranı ile aylık 108.144,34 TL taksit ve toplam 13.001.511 TL ödeme

Garanti: %3,63 faiz oranı ile aylık 110.430,49 TL taksit ve toplam 13.281.452 TL ödeme

Türkiye Finans: %5,19 kar payı oranı ile aylık 156.060,05 TL taksit ve toplam 18.749.006 TL ödeme

ING: %3,44 faiz oranı ile aylık 105.013,95 TL taksit ve toplam 12.626.794 TL ödeme

Vakıfbank: %3,89 faiz oranı ile aylık 117.909,76 TL taksit ve toplam 14.175.171 TL ödeme

Ziraat Bankası: %4,29 faiz oranı ile aylık 129.538,06 TL taksit ve toplam 15.566.941 TL ödeme

Denizbank: %4,49 faiz oranı ile aylık 135.396,05 TL taksit ve toplam 16.269.485 TL ödeme

Ziraat Katılım: %5,50 kar payı oranı ile aylık 165.267,85 TL taksit ve toplam 19.852.707 TL ödeme

Şekerbank: %5,89 faiz oranı ile aylık 176.884,12 TL taksit ve toplam 21.250.654 TL ödeme

2 Milyon TL Konut Kredisi Faiz Oranları ve Aylık Taksit Tutarları

Akbank: %2,94 faiz oranı ile aylık 60.674,59 TL taksit ve toplam 7.300.272 TL ödeme

Yapı Kredi: %3,55 faiz oranı ile aylık 72.096,23 TL taksit ve toplam 8.670.738 TL ödeme

Garanti: %3,63 faiz oranı ile aylık 73.620,32 TL taksit ve toplam 8.859.232 TL ödeme

Kuveyt Türk: %3,73 kar payı oranı ile aylık 75.532,41 TL taksit ve toplam 9.083.340 TL ödeme

Vakıf Katılım: %3,90 kar payı oranı ile aylık 78.799,20 TL taksit ve toplam 9.472.908 TL ödeme

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Faiz oranları ve aylık taksit tutarları, kredi tutarına, vadeye, kişinin kredi puanına ve bankanın diğer şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Konut kredisi almadan önce detaylı bilgi almak ve farklı bankaların tekliflerini karşılaştırmak önemlidir.

Faiz oranları ve taksit tutarları dışında, dosya masrafı, ekspertiz ücreti gibi ek masraflar da göz önünde bulundurulmalıdır.

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