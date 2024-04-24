Ev alacaklar dikkat: 3 milyon TL konut kredisi müjdesi geldi! Yapı Kredi, Garanti, Akbank...

10 yıllık vadeli konut kredisi kullanmak isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık taksit tutarları güncellendi. 3 milyon TL ve 2 milyon TL kredi tutarları için en güncel bilgilere bu yazıda ulaşabilirsiniz.
10 yıllık vadeli konut kredisi kullanmak isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık taksit tutarları güncellendi. 3 milyon TL ve 2 milyon TL kredi tutarları için en güncel bilgilere bu yazıda ulaşabilirsiniz.
3 Milyon TL Konut Kredisi Faiz Oranları ve Aylık Taksit Tutarları
Akbank: %2,94 faiz oranı ile aylık 91.011,89 TL taksit ve toplam 10.951.046 TL ödeme
Kuveyt Türk: %3,42 kar payı oranı ile aylık 104.446,50 TL taksit ve toplam 12.558.030 TL ödeme
Yapı Kredi: %3,55 faiz oranı ile aylık 108.144,34 TL taksit ve toplam 13.001.511 TL ödeme
Garanti: %3,63 faiz oranı ile aylık 110.430,49 TL taksit ve toplam 13.281.452 TL ödeme
Türkiye Finans: %5,19 kar payı oranı ile aylık 156.060,05 TL taksit ve toplam 18.749.006 TL ödeme
ING: %3,44 faiz oranı ile aylık 105.013,95 TL taksit ve toplam 12.626.794 TL ödeme
Vakıfbank: %3,89 faiz oranı ile aylık 117.909,76 TL taksit ve toplam 14.175.171 TL ödeme
Ziraat Bankası: %4,29 faiz oranı ile aylık 129.538,06 TL taksit ve toplam 15.566.941 TL ödeme
Denizbank: %4,49 faiz oranı ile aylık 135.396,05 TL taksit ve toplam 16.269.485 TL ödeme
Ziraat Katılım: %5,50 kar payı oranı ile aylık 165.267,85 TL taksit ve toplam 19.852.707 TL ödeme
Şekerbank: %5,89 faiz oranı ile aylık 176.884,12 TL taksit ve toplam 21.250.654 TL ödeme
2 Milyon TL Konut Kredisi Faiz Oranları ve Aylık Taksit Tutarları
Akbank: %2,94 faiz oranı ile aylık 60.674,59 TL taksit ve toplam 7.300.272 TL ödeme
Yapı Kredi: %3,55 faiz oranı ile aylık 72.096,23 TL taksit ve toplam 8.670.738 TL ödeme
Garanti: %3,63 faiz oranı ile aylık 73.620,32 TL taksit ve toplam 8.859.232 TL ödeme
Kuveyt Türk: %3,73 kar payı oranı ile aylık 75.532,41 TL taksit ve toplam 9.083.340 TL ödeme
Vakıf Katılım: %3,90 kar payı oranı ile aylık 78.799,20 TL taksit ve toplam 9.472.908 TL ödeme
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Faiz oranları ve aylık taksit tutarları, kredi tutarına, vadeye, kişinin kredi puanına ve bankanın diğer şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
Konut kredisi almadan önce detaylı bilgi almak ve farklı bankaların tekliflerini karşılaştırmak önemlidir.
Faiz oranları ve taksit tutarları dışında, dosya masrafı, ekspertiz ücreti gibi ek masraflar da göz önünde bulundurulmalıdır.