1.6 milyon kişi seçildi! Primi eksik olanlar için liste yenilendi! SGK yaş yıl gün hesabınızı yapın

Türkiye'de emeklilik süreci, belirlenen prim gün sayısını tamamlamak suretiyle gerçekleştiriliyor. Bu önemli döneme ulaşmak için birçok yol bulunuyor. İşte, emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamanın yolları...

SSK 'lılarda 5.000-5.975, Bağ-Kur'lular ve memurlarda da kadınların 7.200, erkeklerin 9.000 prim günü tamamlaması yetiyor.

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlar tamamlamaz emeklilik imkanı elde ediyor.

Bu süreyi tamamlayamayanlar için ise SSK'lılarda 3.600, Bağ-Kur'lularda 5.400 günle kısmi imkanı bulunuyor. Ancak burada belirlenen yaşı da tamamlamak gerekiyor.

Bazı sigortalılar, emeklilik şartlarını tamamlayamıyor.

Borçlanmayla ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere de toplu ödeme alma imkanı sunuluyor.