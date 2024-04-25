SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Oran belli oldu: Konut fiyatlarındaki artış 4.5 yıl sonra ilk kez enflasyonun altında!

Enflasyonun yüzde 67.07 olduğu şubat ayında konut fiyatlarındaki artış yüzde 58.3’te kaldı. Yıllık artış 2019’un aralık ayından beri ilk kez enflasyonun altında.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 07:02 Güncelleme 25 Nisan 2024, 07:02
Oran belli oldu: Konut fiyatlarındaki artış 4.5 yıl sonra ilk kez enflasyonun altında!

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Para politikasındaki normalleşme ve sadeleşme hamleleri ile ekonomide dengeli büyüme hedefi doğrultusundaki adımlar, konut fiyatlarında 4.5 yıl sonra ilk kez artışı enflasyonun altına çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek için hesaplanan KFE, 2024 Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 2.2 oranında artarak 1216 seviyesinde gerçekleşti.



REEL OLARAK % 5 DÜŞTÜ
Türkiye'de konut fiyatları Şubat'ta bir önceki yıla göre ise yüzde 58.31 artış kaydetti. Şubat ayında Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 67.07 olarak kaydedilmişti. Böylelikle konut fiyatlarında yıllık artış 2019 Aralık ayından bu yana ilk kez yıllık enflasyonun gerisinde kaldı. KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5.1 oranında azaldı.

Şubat ayında konut fiyatlarında görülen yıllık artış Aralık 2021'den bu yana en düşük yıllık artış olarak kaydedildi. Konut fiyatlarında yıllık artış Eylül 2022'de yüzde 189.1 ile rekor seviyeye yükselmişti. Büyük illere bakıldığında yıllık artışın enflasyonun üzerinde olduğu tek il Ankara oldu. Ankara'da konut fiyatları Şubat'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72.9 arttı.

Ankara'da metrekare başına ortalama fiyat da 24 bin 918 TL'ye çıktı. Ankara'yı yüzde 57.4'lük artışla İzmir takip etti. İzmir'de de ortalama birim fiyat 36 bin 65 TL olarak kaydedildi. İstanbul'da konut fiyatları ise Şubat'ta yıllık yüzde 45.6 arttı. İstanbul'da ortalama birim fiyat 45 bin 420 TL oldu. Türkiye genelinde ortalama fiyat ise Şubat ayında 31 bin 364 TL'ye yükseldi.



DOĞU'DA YÜKSEK ARTIŞ
Sabah'ta yer alan habere göre, böylece 100 metrekarelik ortalama bir evin fiyatı Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon 136 bin TL, İstanbul'da 4 milyon 542 bin TL, Ankara'da 2 milyon 491 bin TL ve İzmir'de 3 milyon 665 bin TL oldu. Konut fiyatlarının en çok arttığı iller ise yıllık yüzde 87.7 artışla Ağrı, Ardahan, Kars Iğdır'ı içine alan bölge oldu. O bölgeyi yüzde 85.6 artışla Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesi ve yüzde 85.1 artışla Erzurum, Bayburt ve Erzincan bölgeleri izledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Online İngilizce öğrenme
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı
Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı | Gözyaşlarını tutamadı
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek: Ziyaretler başlıyor
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat
Başkan Erdoğan’ın Bağdat çıkarması sonrası yeni dönem! Irak’taki su krizine çözüm Türkiye’den
Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar...
Soykırımcı İsrail’in Gazze finansörü ABD’den skandal Ermenistan açıklaması! Joe Biden utanmadan Türkiye’yi suçladı
Fahiş fiyata geçit yok | Gramaj hilesine etiketli önlem! İki bakanlıktan ortak çalışma: Üreticilerden tam destek var
Oran belli oldu: Konut fiyatlarındaki artış 4.5 yıl sonra ilk kez enflasyonun altında!
SON DAKİKA