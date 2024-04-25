Oran belli oldu: Konut fiyatlarındaki artış 4.5 yıl sonra ilk kez enflasyonun altında!

Şubat ayında konut fiyatları nda görülen yıllık artış Aralık 2021'den bu yana en düşük yıllık artış olarak kaydedildi. Konut fiyatlarında yıllık artış Eylül 2022'de yüzde 189.1 ile rekor seviyeye yükselmişti. Büyük illere bakıldığında yıllık artışın enflasyon un üzerinde olduğu tek il Ankara oldu. Ankara'da konut fiyatları Şubat'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72.9 arttı.

Ankara'da metrekare başına ortalama fiyat da 24 bin 918 TL'ye çıktı. Ankara'yı yüzde 57.4'lük artışla İzmir takip etti. İzmir'de de ortalama birim fiyat 36 bin 65 TL olarak kaydedildi. İstanbul'da konut fiyatları ise Şubat'ta yıllık yüzde 45.6 arttı. İstanbul'da ortalama birim fiyat 45 bin 420 TL oldu. Türkiye genelinde ortalama fiyat ise Şubat ayında 31 bin 364 TL'ye yükseldi.





DOĞU'DA YÜKSEK ARTIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre, böylece 100 metrekarelik ortalama bir evin fiyatı Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon 136 bin TL, İstanbul'da 4 milyon 542 bin TL, Ankara'da 2 milyon 491 bin TL ve İzmir'de 3 milyon 665 bin TL oldu. Konut fiyatlarının en çok arttığı iller ise yıllık yüzde 87.7 artışla Ağrı, Ardahan, Kars Iğdır'ı içine alan bölge oldu. O bölgeyi yüzde 85.6 artışla Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesi ve yüzde 85.1 artışla Erzurum, Bayburt ve Erzincan bölgeleri izledi.