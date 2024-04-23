2002-2005-2008-2011-2014 sigortalılar için yaş barajı düştü! Kısmi emeklilik için tablo oluştu! 3611, 5450 primle...

Erken emeklilik düşünenler için belirleyici olan en önemli kriter, sigorta başlangıç tarihleri olarak öne çıkıyor. Bazı bireylere, şu anki sigorta başlangıç tarihlerine göre sadece 10 yıl süren bir prim ödemesiyle emeklilik fırsatı sunuluyor. Bu durum, sosyal güvenlik sistemlerinde özel koşulları sağlayan kişiler için emeklilik sürecini hızlandıran bir mekanizma olarak dikkat çekiyor.
EKSİK PRİMİ OLANA KISMİ EMEKLİLİK İMKANI
Primlerini tamamlama imkanı bulamayanlar var. Bu sigortalılar için ise kısmi yani yaştan emeklilik imkanı bulunuyor.
Bunlar; 3600 gün (10 yıl) primi tamamlamak, 15 yıllık sigortalılık süresi ve kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşını da doldurmak. Bu şartlardan üçünün de tamamlanması gerekiyor. Şartlardan hangisi en son tamamlanmışsa şu anki mevzuaata göre onun tamamlandığı tarihe göre kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan bir yaş şartı da bulunuyor.
15 YIL 3600 GÜN İLE EMEKLİLİK
Tamamlama tarihi - Erkek yaş - Kadın yaş
24.05.2002 23.05.2005 - 56 - 52
24.05.2005 23.05.2008 - 57 - 54
24.05.2008 23.05.2011 - 58 - 56
24.05.2011 23.05.2014 - 59 - 58
24.05.2014 sonrası 60 - 58