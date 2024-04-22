Ziraat Bankası 17.2716 TL taksitle 2 milyon TL KONUT KREDİSİ vermeye başladı!

120 Ay Vadeli 2 Milyon TL Konut Kredisi Ödeme Planı Bu yeni kredi paketi sayesinde, normal şartlarda aylık 86.358,71 TL olan taksitler, 5 kişinin ortak ödemesi ile 17.271,74 TL'ye düşürülüyor. Bu durum, hem kredi onay sürecini kolaylaştırıyor hem de ödeme yükünü hafifletiyor.

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi: Ziraat Bankası, Türkiye'nin en köklü ve büyük bankalarından biri olarak, müşterilerine çeşitli finansal hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerden biri de Ortak Konut Kredisi'dir. Bu kredi, birden fazla kişinin ortak olarak bir konut satın almasını kolaylaştıran bir finansman yöntemidir.

Özellikle aile bireyleri arasında veya arkadaşlar arasında popüler bir seçenektir. Bu kredi ile ilgili temel bilgileri, avantajlarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları aşağıda detaylı bir şekilde inceleyelim.

Ortak Konut Kredisi Nedir? Ortak Konut Kredisi, iki veya daha fazla kişinin birlikte başvuruda bulunarak konut sahibi olmalarını sağlayan bir kredi türüdür. Kredi, ortakların her birinin krediye katkı payını belirleyerek ve her bir ortağın mali durumunu değerlendirerek onaylanır. Bu krediyle, ortaklar kredi yükünü paylaşarak daha yüksek maliyetli konutları satın alma şansına sahip olurlar.