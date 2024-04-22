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Ziraat Bankası 17.2716 TL taksitle 2 milyon TL KONUT KREDİSİ vermeye başladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemdeki faiz artırım kararları, konut kredisi faiz oranlarının yükselmesine neden oldu. Bu durum, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini ciddi şekilde etkilemekte. Özellikle konut fiyatlarının 2 milyon TL'yi aşmasıyla birlikte, aylık kredi taksitlerinin 86.358,71 TL gibi yüksek seviyelere ulaşması, birçok kişinin ev alma planlarını ertelemesine ya da vazgeçmesine sebep oluyor. Bu ekonomik zorluklara bir çözüm getirmek amacıyla Ziraat Bankası, Ortak Konut Kredisi kampanyasını hayata geçirdi.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 15:10 Güncelleme 24 Nisan 2024, 15:10
Ziraat Bankası 17.2716 TL taksitle 2 milyon TL KONUT KREDİSİ vermeye başladı!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uyguladığı faiz politikaları, kredi faiz oranlarında önemli bir yükselişe yol açtı. Bu durum, özellikle konut kredileri alanında ciddi değişikliklere neden oldu. TCMB'nin aldığı bu faiz kararları, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini büyük ölçüde etkiledi.

Ziraat Bankası'ndan Uygun Çözüm: Ortak Konut Kredisi

Bu süreçte devreye giren Ziraat Bankası, birden fazla kişinin bir arada kredi kullanabilmesine olanak sağlayan Ortak Konut Kredisi kampanyasını başlattı. Banka tarafından yapılan açıklamada, "Birden çok kişinin gelir beyanı ile yüksek tutarlı taksitleri kolayca ödeme imkanı" sunulduğu belirtildi. Bu kredi modelinde, en az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelerek konut kredisi kullanabilecek.

Kredi Koşulları ve İmkanları

Kredi başvuruları, SPK lisanslı ekspertiz firmaları tarafından düzenlenen ekspertiz raporlarına göre değerlendiriliyor ve BDDK'nın belirlediği maksimum kredi tutarlarına göre kullandırılıyor. Ayrıca, krediyi kullanan bireyler için hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası gibi teminatlar da sunuluyor. Gerek görüldüğü takdirde ek teminatlar da istenebilmektedir.

120 Ay Vadeli 2 Milyon TL Konut Kredisi Ödeme Planı

Bu yeni kredi paketi sayesinde, normal şartlarda aylık 86.358,71 TL olan taksitler, 5 kişinin ortak ödemesi ile 17.271,74 TL'ye düşürülüyor. Bu durum, hem kredi onay sürecini kolaylaştırıyor hem de ödeme yükünü hafifletiyor.

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi:

Ziraat Bankası, Türkiye'nin en köklü ve büyük bankalarından biri olarak, müşterilerine çeşitli finansal hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerden biri de Ortak Konut Kredisi'dir. Bu kredi, birden fazla kişinin ortak olarak bir konut satın almasını kolaylaştıran bir finansman yöntemidir.

Özellikle aile bireyleri arasında veya arkadaşlar arasında popüler bir seçenektir. Bu kredi ile ilgili temel bilgileri, avantajlarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları aşağıda detaylı bir şekilde inceleyelim.

Ortak Konut Kredisi Nedir?

Ortak Konut Kredisi, iki veya daha fazla kişinin birlikte başvuruda bulunarak konut sahibi olmalarını sağlayan bir kredi türüdür. Kredi, ortakların her birinin krediye katkı payını belirleyerek ve her bir ortağın mali durumunu değerlendirerek onaylanır. Bu krediyle, ortaklar kredi yükünü paylaşarak daha yüksek maliyetli konutları satın alma şansına sahip olurlar.

Kredi Şartları ve Özellikleri

Kredi Tutarı ve Ödeme Planı: Ziraat Bankası, ortak konut kredisi için genellikle konut değerinin %80'ine kadar finansman sağlar. Geri ödeme planları ise genellikle 120 aya kadar uzanabilir, ancak müşterinin ihtiyacına bağlı olarak bu süre değişebilir.

Faiz Oranları: Faiz oranları, piyasa koşullarına ve bankanın belirlediği politikalara göre değişiklik gösterir. Sabit veya değişken faiz seçenekleri mevcuttur.

Gelir Paylaşımı: Ortaklar arası gelir dağılımı, kredi başvurusu sırasında her bir başvurucunun mali gücüne göre belirlenir. Bu, her ortağın ödeyeceği taksit miktarının farklı olabileceği anlamına gelir.

Maliyet Paylaşımı: Kredi yükünün birden fazla kişi tarafından paylaşılması, bireysel finansal yükü azaltır.

Daha Büyük Konut Satın Alma İmkanı: Ortak gelir düzeyi daha yüksek bir finansman kapasitesi oluşturur, böylece daha büyük veya daha değerli bir konut satın alınabilir.

Esnek Ödeme Seçenekleri: Ortakların mali durumlarına göre özelleştirilebilir ödeme planları sunulur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ortak Sorumluluk: Kredide ortaklık, borcun ödenmemesi durumunda tüm ortakların sorumlu olması anlamına gelir. Bu, finansal disiplin ve güven gerektirir.

Hukuki Düzenlemeler: Ortak mülkiyetle ilgili hukuki konular, özellikle malın satışı veya miras durumları gibi konularda karmaşıklık yaratabilir. Bu nedenle, kredi sözleşmesi ve mülkiyetin hukuki statüsü konusunda detaylı bilgi edinmek önemlidir.

Ziraat Bankası'nın Ortak Konut Kredisi, özellikle maliyetleri ve sorumlulukları paylaşmak isteyen bireyler için cazip bir seçenek sunar. Ancak, bu tür bir anlaşmaya girmeden önce tüm yasal ve finansal yükümlülüklerin iyi anlaşılması gerektiğini unutmamak önemlidir. Detaylı bilgi ve güncel faiz oranları için Ziraat Bankası'nın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya doğrudan bir banka şubesine başvurabilirsiniz.

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