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150 bin TL evlilik kredisi şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı 2024! İstanbul, Ankara, İzmir için başvurular başladı mı?

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları, 15 Şubat 2024 tarihi itibariyle başladı. Bu uygulama kapsamında, başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150.000 TL tutarında faizsiz kredi desteği sağlanacak. Faizsiz evlilik kredisi başvurusu yapmak isteyen çiftlerin belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 14:38 Güncelleme 19 Nisan 2024, 14:38
150 bin TL evlilik kredisi şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı 2024! İstanbul, Ankara, İzmir için başvurular başladı mı?

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Toplumsal kalkınma ve gençlerin aile kurma sürecine destek olma amacıyla "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" hayata geçirildi. Bu proje ile aile kurma yolunda ilk adımı atacak genç çiftlere önemli destekler sağlanacak.

"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimizden başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150.000 TL tutarında faizsiz kredi desteği sunulmasının yanı sıra evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU HANGİ İLLERDE BAŞLADI?

Projenin pilot uygulaması Adıyaman, Gaziantep (Sadece İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde başladı.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeden yararlanabilmek için eşlerden birinin 06.02.2023 tarihinde ve başvuru anında Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerinden ya da Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden birinde ikamet ediyor olması ve başvurunun burada ikamet eden kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Krediye hak kazanılması için eş adaylarının aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,



Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.

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