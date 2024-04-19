Bu kişilerin EYT derdi yok! 1998-1999-2004 SGK prim başlangıcına göre erken emeklilik yaş tablosu

1-2 YIL ÖNE ÇEKİYOR

Erkekler için sunulan en önemli avantaj askerlik süresini borçlanmak. Eğer sigortalı bir işe girmeden önce askerlik yapılmışsa, daha sonra askerlik borçlanmasıyla sigorta başlangıç tarihi askerlik süresi kadar geri çekilebiliyor ve borçlanma yapılan süreler emeklilik primine ekleniyor.

SGK'da yıllara göre kademe olduğundan, borçlanma ile geri çekilen sigorta başlangıç tarihi sayesinde 1-2 yıl daha erken emekli olmak mümkün.