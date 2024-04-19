Bu kişilerin EYT derdi yok! 1998-1999-2004 SGK prim başlangıcına göre erken emeklilik yaş tablosu

Yaşlılık döneminde maaşını alarak rahat bir yaşam sürmek isteyen milyonlarca çalışan için emeklilik tarihi, önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli şartların yerine getirilmesi durumunda emeklilik tarihini öne çekme imkanı sunarak çalışanlara ekonomik planlama konusunda yardımcı olmaktadır. Özellikle doğum ve askerlik borçlanması yoluyla, emeklilik tarihini 6 yıl erkene çekmek mümkün. İşte erken emekliliğe dair merak edilenler!
SİGORTALI ANNELER
Sosyal güvenlik sistemi özellikle kadınlara önemli ayrıcalıklar tanıyor. Bunlardan biri de her çocuk için borçlanma hakkı.
Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş ama primi eksik bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.
Burada tek şart, çocukların sigortadan (stajyerlik sigortası dahil) sonra doğmuş olması.
ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLAR
Başkasının bakımına muhtaç engelli çocuğuna bakan anneler için de erken emeklilik hakkı tanınıyor.
Annenin 1 Ekim 2008 sonrası prim gününün dörtte biri (yüzde 25) kadar bir süre, toplam primlerine ekleniyor.
Bu ilave edilen prim, yaş şartından da düşülüyor.