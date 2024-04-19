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Bu kişilerin EYT derdi yok! 1998-1999-2004 SGK prim başlangıcına göre erken emeklilik yaş tablosu

Türkiye'de emeklilik, çalışanların hayatlarının önemli bir dönemine işaret ederken, bu sürecin ne zaman gerçekleşeceği ise sık sık merak konusu oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen şartların yanı sıra bazı borçlanmalar sayesinde emeklilik tarihi öne çekilebiliyor. Doğum ve askerlik borçlanması gibi seçenekler, çalışanların emeklilik hedeflerini erkene alabilmelerine olanak sağlıyor. Peki, bu borçlanma yöntemleriyle gerçekten emeklilik tarihi öne çekilebilir mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 07:20 Güncelleme 19 Nisan 2024, 07:20
Bu kişilerin EYT derdi yok! 1998-1999-2004 SGK prim başlangıcına göre erken emeklilik yaş tablosu

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Yaşlılık döneminde maaşını alarak rahat bir yaşam sürmek isteyen milyonlarca çalışan için emeklilik tarihi, önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli şartların yerine getirilmesi durumunda emeklilik tarihini öne çekme imkanı sunarak çalışanlara ekonomik planlama konusunda yardımcı olmaktadır. Özellikle doğum ve askerlik borçlanması yoluyla, emeklilik tarihini 6 yıl erkene çekmek mümkün. İşte erken emekliliğe dair merak edilenler!

SİGORTALI ANNELER

Sosyal güvenlik sistemi özellikle kadınlara önemli ayrıcalıklar tanıyor. Bunlardan biri de her çocuk için borçlanma hakkı.

Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş ama primi eksik bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

Burada tek şart, çocukların sigortadan (stajyerlik sigortası dahil) sonra doğmuş olması.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLAR

Başkasının bakımına muhtaç engelli çocuğuna bakan anneler için de erken emeklilik hakkı tanınıyor.

Annenin 1 Ekim 2008 sonrası prim gününün dörtte biri (yüzde 25) kadar bir süre, toplam primlerine ekleniyor.

Bu ilave edilen prim, yaş şartından da düşülüyor.

1-2 YIL ÖNE ÇEKİYOR

Erkekler için sunulan en önemli avantaj askerlik süresini borçlanmak. Eğer sigortalı bir işe girmeden önce askerlik yapılmışsa, daha sonra askerlik borçlanmasıyla sigorta başlangıç tarihi askerlik süresi kadar geri çekilebiliyor ve borçlanma yapılan süreler emeklilik primine ekleniyor.

SGK'da yıllara göre kademe olduğundan, borçlanma ile geri çekilen sigorta başlangıç tarihi sayesinde 1-2 yıl daha erken emekli olmak mümkün.

VERGİ İNDİRİMİ

Yasal düzenlemeler, çalışma gücünü kaybeden ve sürekli rahatsızlığı veya engeli olanlara erken emeklilik imkanı tanıyor.

Bunlardan biri olan engelli emekliliği; doğuştan meydana gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında hak ediliyor.

Burada da en az yüzde 40 iş görme kaybı aranıyor.

15 yıl 3600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olunabiliyor.

İŞGÜCÜ KAYBI

Çalışırken ortaya çıkan sağlık rahatsızlığı ya da iş kazası sonucu çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybedenler, SGK'dan sağlık raporu alarak 'malulen emekli' olabiliyor.

Bunun için de en az 1800 gün prim yeterli oluyor. Kanser, Epilepsi ve Demans gibi hastalıklar bu kapsamda değerlendiriliyor.

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