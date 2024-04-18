Son dakika: Rekabet Kurulu’ndan İstanbul’daki Saint-Joseph, Saint Benoit, Notre-Dame de Sion, Saint-Michel ve Sainte Pulcherie Fransız liselerine soruşturma

Kurul, okullarda görev yapan Fransız öğretmenler ile Türk öğretmenler arasındaki maaş farkının çok açıldığı ve Türk öğretmenlere verilen zam oranlarının okullar arasında anlaşmalı olarak belirlendiğini tespit etti. Soruşturma heyeti, bu nedenle teşebbüslere iki ayrı idari para cezası uygulanmasını talep etti.

Fransız okulları adına savunma yapan avukatlar, Fransız liselerinin kâr amacı güden kurumlar olmadığını ve kâr amacı güden profesyoneller tarafından yönetilmediğini ifade etti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Avukatlar, okullara öncelikli olarak ceza verilmemesini, ancak eğer bir ceza verilecekse dahi iki ayrı ihlalden dolayı değil, bunun tek bir dosyaya çevrilerek tek bir ceza uygulanması gerektiğini ileri sürdü.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda kurumun internet sitesinden duyurulacak.