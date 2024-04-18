SGK prim yıl denklemi çözüldü: O kişiler EYT’yi beklemese de olur! 45-48-49-50-52 yaşında erken emeklilik mümkün!

Meclis'te gündeme gelen çalışma hayatıyla ilgili reformlar, milyonlarca insanı yakından ilgilendiriyor. Özellikle ev kadınlarının emeklilik sürecinin kolaylaştırılması ve Bağ-Kur'lu esnaflar için erken emeklilik imkanının sağlanması gibi önemli düzenlemeler, dikkatleri üzerine çekiyor.
Ev Kadınlarına Emeklilik Fırsatı
Özellikle çalışma hayatının dışında kalan ev kadınları için önemli bir adım atılıyor. Yapılacak düzenleme ile ev kadınları devlet desteğiyle çok daha kolay bir şekilde emekli olabilecek. Aile Koruma Paketi'nin bir parçası olarak hayata geçirilecek bu sistem, sosyal güvence altına alınmamış ev kadınlarını kapsıyor.
Devlet Desteği Nasıl İşleyecek?
Devlet, isteğe bağlı sigorta primlerinin bir kısmını üstlenecek. Böylece, ev kadınları daha az maliyetle emeklilik hakkına kavuşacak. 2024 yılı için belirlenen aylık ödeme miktarı 6.400,64 TL iken, devletin bu miktarın 2.133,55 TL'sini karşılayacağı belirtiliyor. Yıllık olarak hesaplandığında, devletin sağladığı toplam destek 25.602,56 TL'ye ulaşıyor.