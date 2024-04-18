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SGK prim yıl denklemi çözüldü: O kişiler EYT'yi beklemese de olur! 45-48-49-50-52 yaşında erken emeklilik mümkün!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme gelecek olan yeni düzenlemeler, milyonlarca ev kadını ve Bağ-Kur'lu esnaf için önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu düzenlemeler, devlet desteği, erken emeklilik imkanları ve sosyal güvence fırsatlarıyla çalışma hayatı dışında kalanları ve küçük esnafları önemli ölçüde rahatlatacak gibi görünüyor.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 11:37 Güncelleme 19 Nisan 2024, 11:38
SGK prim yıl denklemi çözüldü: O kişiler EYT’yi beklemese de olur! 45-48-49-50-52 yaşında erken emeklilik mümkün!

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Meclis'te gündeme gelen çalışma hayatıyla ilgili reformlar, milyonlarca insanı yakından ilgilendiriyor. Özellikle ev kadınlarının emeklilik sürecinin kolaylaştırılması ve Bağ-Kur'lu esnaflar için erken emeklilik imkanının sağlanması gibi önemli düzenlemeler, dikkatleri üzerine çekiyor.

Ev Kadınlarına Emeklilik Fırsatı

Özellikle çalışma hayatının dışında kalan ev kadınları için önemli bir adım atılıyor. Yapılacak düzenleme ile ev kadınları devlet desteğiyle çok daha kolay bir şekilde emekli olabilecek. Aile Koruma Paketi'nin bir parçası olarak hayata geçirilecek bu sistem, sosyal güvence altına alınmamış ev kadınlarını kapsıyor.

Devlet Desteği Nasıl İşleyecek?

Devlet, isteğe bağlı sigorta primlerinin bir kısmını üstlenecek. Böylece, ev kadınları daha az maliyetle emeklilik hakkına kavuşacak. 2024 yılı için belirlenen aylık ödeme miktarı 6.400,64 TL iken, devletin bu miktarın 2.133,55 TL'sini karşılayacağı belirtiliyor. Yıllık olarak hesaplandığında, devletin sağladığı toplam destek 25.602,56 TL'ye ulaşıyor.

Emeklilik Şartları Neler?
Ev kadınları için belirlenen prim günü sayısı 5400 olarak açıklanıyor. Ancak, daha önce çalışmış ve prim ödemiş kadınlar için bu süreç daha da kolaylaşacak. Ayrıca, kadınlar ve özellikle anneler için, yıpranma payı benzeri ek prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi gibi ek avantajlar da gündemde.

Bağ-Kur'lular İçin Erken Emeklilik İmkanı
Bağ-Kur kapsamındaki esnaflar için de önemli bir düzenleme yapılıyor. Esnaf ve sanatkarlar, 5 yıl erken emeklilik fırsatıyla karşı karşıya. 8 Eylül 1999 öncesinde uygulanan farklı gün sayısı şartları, herkes için 7200 gün olarak düzenlenecek. Bu değişiklikle, küçük esnaf için emeklilikte prim günü şartı 7.200 gün olarak belirlenecek.

Kimler Yararlanacak?
Bu düzenleme, ilk etapta basit usulde vergilendirilen ve esnaf odalarına kayıtlı küçük esnafları kapsayacak. Ancak, yasal düzenleme sürecinde bu kapsamın genişletilmesi de mümkün. Bu sayede, tüm Bağ-Kur'lular bu fırsattan yararlanabilecek.

EYT'liler de Bu Fırsattan Yararlanabilir
Yaş şartını tamamlamış ancak gerekli prim gününü dolduramamış esnaflar için de bir müjde var. Eğer 7200 gün primleri varsa, hemen emekli olabilecekler. Bu düzenleme, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamındaki esnaflar için de geçerli olacak, yaşa bakılmaksızın 7200 gün primi tamamlayan herkes emeklilik hakkı kazanacak.

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