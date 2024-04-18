SGK prim yıl denklemi çözüldü: O kişiler EYT’yi beklemese de olur! 45-48-49-50-52 yaşında erken emeklilik mümkün!

Emeklilik Şartları Neler?

Ev kadınları için belirlenen prim günü sayısı 5400 olarak açıklanıyor. Ancak, daha önce çalışmış ve prim ödemiş kadınlar için bu süreç daha da kolaylaşacak. Ayrıca, kadınlar ve özellikle anneler için, yıpranma payı benzeri ek prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi gibi ek avantajlar da gündemde.

Bağ-Kur'lular İçin Erken Emeklilik İmkanı

Bağ-Kur kapsamındaki esnaflar için de önemli bir düzenleme yapılıyor. Esnaf ve sanatkarlar, 5 yıl erken emeklilik fırsatıyla karşı karşıya. 8 Eylül 1999 öncesinde uygulanan farklı gün sayısı şartları, herkes için 7200 gün olarak düzenlenecek. Bu değişiklikle, küçük esnaf için emeklilikte prim günü şartı 7.200 gün olarak belirlenecek.

Kimler Yararlanacak?

Bu düzenleme, ilk etapta basit usulde vergilendirilen ve esnaf odalarına kayıtlı küçük esnafları kapsayacak. Ancak, yasal düzenleme sürecinde bu kapsamın genişletilmesi de mümkün. Bu sayede, tüm Bağ-Kur'lular bu fırsattan yararlanabilecek.

EYT'liler de Bu Fırsattan Yararlanabilir

Yaş şartını tamamlamış ancak gerekli prim gününü dolduramamış esnaflar için de bir müjde var. Eğer 7200 gün primleri varsa, hemen emekli olabilecekler. Bu düzenleme, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamındaki esnaflar için de geçerli olacak, yaşa bakılmaksızın 7200 gün primi tamamlayan herkes emeklilik hakkı kazanacak.