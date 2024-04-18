Fahiş fiyatlı restoranlara boykot! 20-21 Nisan’da ne olacak? Fahiş yemeğe boykot ne zaman yapılacak? Kafe ve restoranlarda fiyatlar düşecek mi?

FAHİŞ FİYATA 800 BİN TL CEZA GELİYOR Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat artışına karşı uygulanacak cezayı 800 bin liraya çıkarmayı planladıklarını söyledi. Bakan Bolat, stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu getirildiğini hatırlattı. Bolat, yoğun denetimlerle, fahiş fiyat uygulayanlara karşı uygulamaların hızlıca devreye alındığını söyledi. Bu kapsamda cezaların artırılması için bir çalışma yaptıklarını ve Meclis'e sunduklarını anlatan Bolat, "Fahiş fiyat artışıyla ilgili olarak getirilen rekabet kanununda bu değişiklikleri yapacağız inşallah. Fahiş fiyat artışına karşı alt sınır uygulaması, 2020'de çıkan kanunda 10 bin lira yazıyordu, 2024 yılı başında rakam değer artışından sonra 52 bin 500 liraya çıkmıştı, bizim teklifimiz 80 bin liraya çıkarmak. Üst sınırda da 100 bin lira yazıyordu, değer artışından sonra 525 bin liraya yükselmişti, bunu da 800 bin liraya çıkaracağız. Teklifimiz bu ama Parlamento ne karar verirse o. Mutlaka caydırıcı olacaktır, önemli olan uygulamaları tavizsiz şekilde yapmak" dedi.

STOK YAPANLAR DA YANDI Stokçuluk yapanlara da ağır cezanın yolda olduğunu belirten Bolat "Stokçuluk noktasında da kanunda alt sınır 100 bin liraydı, şu andaki uygulamamız 353 bin lira firma başına, bunu da 800 bin liraya yükselteceğiz. Üst sınır ise 2020'deki kanunda 2 milyon liraydı, şu an 7 milyon 65 bin lira olarak uygulanıyor, teklifimiz 11 milyon liraya çıkarmak. Amansız bir mücadele yapacağız. Geçici kapatma uygulaması da gelecek. 15 güne yakın geçici kapatma uygulaması da teklif arasında" diye konuştu.

'BOYKOT EDİN CEZALANDIRIN' Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Kim fahiş fiyat uyguluyorsa vatandaşın onu boykot etmesi gerekir. Hem bize şikayet edebilir hem de alışveriş yapmayarak o işletmeyi cezalandırmak mümkün" açıklaması yaptı.