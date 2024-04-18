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Fahiş fiyatlı restoranlara boykot! 20-21 Nisan'da ne olacak? Fahiş yemeğe boykot ne zaman yapılacak? Kafe ve restoranlarda fiyatlar düşecek mi?

Ülke genelinde kafe ve restoranlardaki yemek fiyatlarındaki artışa karşı vatandaşlar, seslerini duyurmak ve tepkilerini göstermek için sosyal medyada bir araya geliyor. Bu duruma karşı ilk adım olarak hafta sonu için bir boykot çağrısı yapıldı.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 09:56 Güncelleme 18 Nisan 2024, 09:56
Fahiş fiyatlı restoranlara boykot! 20-21 Nisan’da ne olacak? Fahiş yemeğe boykot ne zaman yapılacak? Kafe ve restoranlarda fiyatlar düşecek mi?

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Dışarıda yemek yemek, giderek lüks bir aktivite haline geliyor. Bir porsiyon et dönerin fiyatı mekanlarda 600 lirayı aşarken, hatta tost dahi yemek cep yakıyor. Vatandaşlar, gıda fiyatlarındaki bu aşırı artışa isyan ediyor.

Sosyal medyada yayılan tepkiler, bir boykot hareketine dönüştü. Lokanta, restoran ve kafelerdeki bu artışlara dikkat çekmek isteyen sosyal medya kullanıcıları, #fahişyemeğeboykot etiketiyle seslerini duyuruyor.

"Gitmiyoruz" mesajıyla, fahiş fiyatları protesto etmek için bu hafta sonu boykotun ilk adımı atılacak. Sosyal medyadan örgütlenen vatandaşlar, "Çoğunluk kararı ile 20-21 Nisan Cumartesi Pazar Cafe ve Restaurantlara gitmiyoruz. Fırsatçılığa son vermek için herkesi katılmaya davet ediyoruz." çağrısı yapıyorlar.

FAHİŞ FİYATA 800 BİN TL CEZA GELİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat artışına karşı uygulanacak cezayı 800 bin liraya çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Bakan Bolat, stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu getirildiğini hatırlattı. Bolat, yoğun denetimlerle, fahiş fiyat uygulayanlara karşı uygulamaların hızlıca devreye alındığını söyledi.

Bu kapsamda cezaların artırılması için bir çalışma yaptıklarını ve Meclis'e sunduklarını anlatan Bolat, "Fahiş fiyat artışıyla ilgili olarak getirilen rekabet kanununda bu değişiklikleri yapacağız inşallah. Fahiş fiyat artışına karşı alt sınır uygulaması, 2020'de çıkan kanunda 10 bin lira yazıyordu, 2024 yılı başında rakam değer artışından sonra 52 bin 500 liraya çıkmıştı, bizim teklifimiz 80 bin liraya çıkarmak. Üst sınırda da 100 bin lira yazıyordu, değer artışından sonra 525 bin liraya yükselmişti, bunu da 800 bin liraya çıkaracağız. Teklifimiz bu ama Parlamento ne karar verirse o. Mutlaka caydırıcı olacaktır, önemli olan uygulamaları tavizsiz şekilde yapmak" dedi.

STOK YAPANLAR DA YANDI

Stokçuluk yapanlara da ağır cezanın yolda olduğunu belirten Bolat "Stokçuluk noktasında da kanunda alt sınır 100 bin liraydı, şu andaki uygulamamız 353 bin lira firma başına, bunu da 800 bin liraya yükselteceğiz. Üst sınır ise 2020'deki kanunda 2 milyon liraydı, şu an 7 milyon 65 bin lira olarak uygulanıyor, teklifimiz 11 milyon liraya çıkarmak. Amansız bir mücadele yapacağız. Geçici kapatma uygulaması da gelecek. 15 güne yakın geçici kapatma uygulaması da teklif arasında" diye konuştu.

'BOYKOT EDİN CEZALANDIRIN'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Kim fahiş fiyat uyguluyorsa vatandaşın onu boykot etmesi gerekir. Hem bize şikayet edebilir hem de alışveriş yapmayarak o işletmeyi cezalandırmak mümkün" açıklaması yaptı.

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