2380-3457-5478 Primle... SGK Girişi 1994-2006-2010 Sonrası Olana Şahane Emeklilik İmkanı!

KISMİ EMEKLİLİK YÖNTEMİ 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getiren çalışanlar, kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Bu yöntem, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş sınırı ile uygulanır. Ancak bu, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan kişiler için geçerlidir.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI İş yapma gücünü yüzde 60 oranında kaybeden bireyler, malulen emekli olabilirler. Bu durum için gereken en az prim ödeme süresi 1800 gündür. Malulen emeklilik, çalışma gücünü büyük oranda kaybeden kişiler için önemli bir finansal destek sağlar. ENGELLİ ÇALIŞANLARA EMEKLİLİK İMKANI Yüzde 40 ve üzeri engelli oranına sahip çalışanlar, yaş sınırı olmaksızın emeklilik hakkı kazanabilirler. Bu durumda, prim ödeme süreleri ve şartları, engellilik oranına göre değişkenlik gösterebilir.

ANNELERE ÖZEL PRİM AVANTAJI 1 Ekim 2008'den sonra ödenen primlerin dörtte biri, başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler için toplam primlerine eklenir. Bu, emeklilik yaşının düşürülmesine imkan tanır ve annelere özel bir avantaj sunar.

YIPRANMA PAYI İLE EMEKLİLİĞİ HIZLANDIRMA Ağır işlerde çalışanlar ve belirli meslek grupları için yıpranma payı, emeklilik sürecini hızlandıran bir başka avantajdır. Eklenen günler ve işe giriş tarihlerinin geri çekilmesi, daha erken emekli olmanıza olanak tanır.