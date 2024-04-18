Milyonlarca vatandaşı yakından etkiliyor! İşte kredi notunu artırmanın püf noktaları...

BORÇLARI ÖDEYİN

Öncelikle mevcut kredi ve kredi kartı borçları ödenmeli. Ödenen borçlar kredi notunun yükselmesini sağlar. Kredi ve kredi kartı ödemeleri zamanında ödendiğinde kredi notunu olumlu yönde etkiler. Kredi notunuzu yükseltmek için maaşınıza göre limiti yeterli bir kredi kartı kullanabilirsiniz. Kredi kartı limitinizin kredi notunuzun üzerinde büyük etkisi bulunur. Limitlerinizi düzenli şekilde ödeme yapabileceğiniz seviyede tutun.

YAPILANDIRMA YAPIN

Ödeyemediğiniz için idari takibe düşen borçlarınızı yasal takibe girmeden önce yapılandırmak için bankanızla görüşerek bir ödeme planı üzerinde anlaşma sağlayabilirsiniz. Geciken ödemelerinizin idari takibe düşmemesi için bir an önce kapatmanız kredi skorunuzun düşmesini ve kredi başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasını engeller.

ASGARİ DEĞİL TAMAMI

Kredi skorunuzun kısa sürede daha çok artmasını istiyorsanız her ay tüm borcunuzu ödemeniz daha iyi olacak. Kredi skorunuz yüksek olsa bile kredi veya kredi kartı başvurularınız reddedilebilir. Bunun sonucunda halihazırda yüksek olan kredi skorunuz düşebilir. Bu durumun en büyük nedenlerinden biri borçlarınızın aylık gelirinizden fazla olması. Böyle bir sebepten dolayı kredi skorunuzun düşmemesi için borçluluk oranınızı gelirinizle dengelemelisiniz. Bu sayede hem kredi notunuz düşmeyecek hem de geliriniz arttığı ilk anda bankaların size sunacağı fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

FATURALARA DİKKAT

Çoğu insan elektrik, su, doğal gaz ve internet faturasını ya da cep telefonu hatlarının üzerine alınan paket veya cihazların aylık ödemelerinin kredi veya kredi kartı başvurularını etkilemeyeceğini düşünüyor. Ancak geç yapılan ya da hiç yapılmamış fatura ödemeleri de kredi skorunuzu etkiliyor. Bankalar kredi veya kredi kartı başvurusu yapan kişilerin borçsuz olmasını istiyor. Bazen kullanılmayan hesapların ödemeleri unutulabiliyor. Yani kapattırmayı unuttuğunuz banka hesapları ya da kredi kartlarınızın aidatları bile kredi skorunuzu düşürür ve bu da kullanmak istediğiniz kredileri, kredi kartlarını kullanmanıza engel olabiliyor.